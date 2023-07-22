Sosyal medyada “Barbie” olarak anılıyordu! Unvanının hakkını sonuna kadar verdi

Sosyal medyada “Barbie” lakabıyla tanınan Apollonia Llewellyn unvanının hakkını son pozlarıyla fazlasıyla verdi. Sosyal medyada 520 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim bir Barbie kutusunun içine girerek poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Apollonia Llewellyn’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

“FİLMİNİN ŞEREFİNE”

Tüm dünyada vizyona girdiği andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbie filmi Apollonia Llewellyn’in gündemindeki yerini de aldı. Fenomen isim kendisini bir oyuncak bebek gibi gösterdiği pozunda Barbie kutusunun içine girdi ve hayranlarına “Filminin şerefine” notuyla seslendi.

Fenomen ismin gönderisi hayranlarının beğenisini kazandı.