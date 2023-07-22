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Sosyal medyada “Barbie” olarak anılıyordu! Unvanının hakkını sonuna kadar verdi

22.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apollonia Llewellyn sosyal medyadan kendisine verilen “Barbie” lakabının hakkını verdi. Fenomen isim bir Barbie kutusunun içine girerek poz verdiği anları paylaştı.

Sosyal medyada “Barbie” lakabıyla tanınan Apollonia Llewellyn unvanının hakkını son pozlarıyla fazlasıyla verdi. Sosyal medyada 520 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim bir Barbie kutusunun içine girerek poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Apollonia Llewellyn’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

“FİLMİNİN ŞEREFİNE”

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Tüm dünyada vizyona girdiği andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbie filmi Apollonia Llewellyn’in gündemindeki yerini de aldı. Fenomen isim kendisini bir oyuncak bebek gibi gösterdiği pozunda Barbie kutusunun içine girdi ve hayranlarına “Filminin şerefine” notuyla seslendi.

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Fenomen ismin gönderisi hayranlarının beğenisini kazandı.

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sosyal medya Apollonia Llewellyn

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