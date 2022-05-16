Sosyal medyada başarının "sırrı" bulundu: Nineni ve dedeni yanına al, kayda gir!

Sosyal medyada başarılı olmak kuşkusuz güzel bir hedef. Ancak bunun için çaba göstermek şart. Yapılan bir araştırma ise bir sosyal medya platformu olan TikTok'ta başarılı olmanın sırrını ortaya çıkardı.

TİKTOK'TA DİĞERLERİNE NAZARAN DAHA ÇOK İZLENİYOR!

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre; Yapılan araştırma, ninelerin ve dedelerin, büyükanne ve büyükbabaların oynadığı TikTok videolarının diğer içeriklerden daha fazla görüntülendiğini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre 16 ila 24 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 70'i, büyükannelerini veya büyükbabalarını içeren kliplerin normal gönderilerine kıyasla daha yüksek düzeyde etkileşim aldığını söyledi.

Z KUŞAĞI...

Z kuşağı ise son zamanlarda dillerden düşmüyor. Araştırmaya katılan Z kuşağından bireylerin yarısından fazlası ise (yüzde 54), büyükanne ve büyükbabaların yer aldığı sosyal medya içeriklerini izlemekten keyif aldıklarını kaydetti.

İngiliz şirket Talk Talk tarafından yapılan araştırma, büyükanne ve büyükbabaların dörtte birinin (yüzde 24) torunlarıyla bağ kurmak için TikTok'u nasıl kullanacaklarını öğrenmek istediğini de ortaya koydu.

Z kuşağının yüzde 46'sı TikTok'un en sevdikleri sosyal medya uygulaması olduğunu söylemekte. Bu, sosyal medya konusunda daha bilgili olmak isteyen büyükanne ve büyükbabaların ilgisini çekmiş durumda.

