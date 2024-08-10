Sosyal medyada canlı yayın açıp defalarca kafasına balonla vurdu! "Ben ne izledim böyle?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü tepkilerin odağına yerleşti. Bir TikTok kullanıcısı cep telefonunun karşısına geçip canlı yayın başlattı. Canlı yayında balonu kafasına vuran kadının hareketlerine pek çok kişi anlam veremedi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim böyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Teyzem ne yapıyorsun teyzem" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok yazık" yorumunda bulundu.