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    4. Sosyal medyada canlı yayın açıp defalarca kafasına balonla vurdu! "Ben ne izledim böyle?"

    Sosyal medyada canlı yayın açıp defalarca kafasına balonla vurdu! "Ben ne izledim böyle?"

    10.08.2024 11:12
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.08.2024 11:12
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    TikTok'ta bir canlı yayın sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Canlı yayın açan kullanıcı elindeki balonla defalarca kez kafasına vurdu. Bir yandan da para gönderenlere teşekkür eden kullanıcının o anlarına yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü tepkilerin odağına yerleşti. Bir TikTok kullanıcısı cep telefonunun karşısına geçip canlı yayın başlattı. Canlı yayında balonu kafasına vuran kadının hareketlerine pek çok kişi anlam veremedi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim böyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Teyzem ne yapıyorsun teyzem" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok yazık" yorumunda bulundu.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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