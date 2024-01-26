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    4. Sosyal medyada fenomeni Ivana Knöll, ayna karşısında dans ederek şov yaptı! Fenomen ismin figürleri gündem oldu

    Sosyal medyada fenomeni Ivana Knöll, ayna karşısında dans ederek şov yaptı! Fenomen ismin figürleri gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 11:16 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Ivana Knöll son olarak hayranlarının karşısına dans ettiği anlarla çıktı. Ayna karşısında kot şortu ve göbeğini açıkta bırakan bluzuyla çıkan Knöll'ün kıvrak dans figürlerini sergilediği anlar sosyal medyada beğeni topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplayan fenomen isim Ivana Knöll, özellikle Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda cesur kıyafet seçimleriyle tribünlerde dikkat çekmişti.

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    Sosyal medyada 'Dünyanın en seksi taraftarı' unvanını kazanan Knöll Instagram hesabının hikaye bölümünden dans performansını sergileyerek popüler oldu.

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    Eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

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    Fenomen isim son olarak ayna karşısında dans etti. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

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