Sosyal medyada fenomeni Ivana Knöll, ayna karşısında dans ederek şov yaptı! Fenomen ismin figürleri gündem oldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplayan fenomen isim Ivana Knöll, özellikle Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda cesur kıyafet seçimleriyle tribünlerde dikkat çekmişti.

Sosyal medyada 'Dünyanın en seksi taraftarı' unvanını kazanan Knöll Instagram hesabının hikaye bölümünden dans performansını sergileyerek popüler oldu.

Eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

Fenomen isim son olarak ayna karşısında dans etti. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.







