Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Kalçasını ateşe verdi, arkadaşı bir bardak suyla yardımına koştu

Sosyal medyada ismi açıklanmayan bir kadının kalçasını ateşe verdiği anlar gündem yaratmayı başardı. İç çamaşırının çıkartarak kalçasını ateşe veren kadın bir anda alev aldı. Kadın acı içinde çığlık atarak odanın içinde koşuştururken arkadaşı ona yardım etmek istedi. Alevler içinde kalan kadına arkadaşının bir bardak suyla yardım etme isteği sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma bir anlam veremediğini ifade ederken kadının arkadaşının çaresiz söndürme çabasını ti’ye almayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Öyle olmaz ama benzin atsaydın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kendinize böyle arkadaşlar bulun” yorumunu ekledi.