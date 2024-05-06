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Sosyal medyada gündem olmuştu! Anne görüntülerle ilgili konuştu

06.05.2024 18:47
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Küçükçekmece'de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla çıkan tartışmada, kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne ve kızı sosyal medyada gündem olmuştu. Kız ve annesi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Annenin ifadesinde, kızının ısrarla meyve suyu istemesi üzerine kızıp bağırdığı ancak darp etmediğini söylediği öğrenildi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Anne görüntülerle ilgili konuştu

Küçükçekmece'de anne ve kızın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kızına şiddet uyguladığı iddia edilen anne emniyete götürüldü ve ifadesinde darp iddialarını reddetti.

"ALIN SİZİN OLSUN" DEDİ!

Olay, geçtiğimiz günlerde, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde E.V.(47) kızı T.E.V.(10)'e şiddet uyguladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı. Daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü. Tartışma ve küçük kızın korku dolu anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAĞIRDIĞINI AMA DARP ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından E.V. ve kızı T.E.V., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyete ifadeleri alınan anne kızın, "T.E.V.'nin ısrarla meyve suyu istemesi üzerine annesinin almadığı, annesinin kızıp bağırdığı ancak darbetmedikleri " şeklinde ifade verdikleri öğrenildi. İfadelerinin ardından anne kız serbest bırakılırken E.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şiddet kız
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