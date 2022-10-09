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Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etti

09.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, tepki çeken 'vampir' uyarısının ardından istifa etti. Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var" uyarısında bulunmuştu. Ak'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. İşte olayın detayları...

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı.

Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencileri uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA HABERİ GELDİ

Tepki çeken uyarının ardından Prof. Dr. Namık Ak, görevinden istifa etti.

Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" denildi.

(DHA)

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Rektör Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi istifa vampir
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