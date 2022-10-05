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  4. Rektörden yeni öğrencilere dikkat çeken dışarı çıkma uyarısı: Çok vampir var

Rektörden yeni öğrencilere dikkat çeken dışarı çıkma uyarısı: Çok vampir var

05.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerine yaptığı uyarıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ak, İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri, diğerine tabi olsun. En az iki kişi gidin, yalnız olayın. Çok vampirler var. Ben İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var'' ifadelerini kullandı.

Rektörden yeni öğrencilere dikkat çeken dışarı çıkma uyarısı: Çok vampir var

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 'Yeni kayıt öğrencilerini bilgilendirme' adı altında program düzenlendi. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, bazı öğrencilerin akşam saatlerinde dersleri olduğunu ve geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmalarını gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Rektör Ak, şunları söyledi: ''Gerek kız öğrencilerimiz, gerekse erkek öğrencilerimiz olsun gece saatlerinde tabi oluyor. Bazı aydınlatmada sıkıntı olan yerleri, yapı işlerine söylemiştim. Aydınlatın ama öyle aydınlatın ki bütün iki lambayı bir anda yakmayın, gerekirse çapraz olarak tek lambayı yakarsın. Önemli olan öğrencimizin yurda giderken, geçiş şeylerinde yürürken rahat önünü görebilsin ve fark edilsin. Zaten kameralarla takip ediliyor üniversite yerleşkemiz. Ona dikkat edin.

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''ÇOK VAMPİRLER VAR''

En az iki kişi olun. Bak bu İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri diğerine tabi olsun. Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. Ben İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibariyle buna dikkat edin.''

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Anahtar Kelimeler:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman
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