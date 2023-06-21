Sosyal medyada gündem yaratan an! Bir anda vantilatörden çıkan yılan üzerine düştü... Ne yapacağını şaşırdı

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından çekilen görüntülerde tavandaki bir delikten vantilatörün üzerine doğru kaydığı tahmin edilen bir yılan yer aldı. Dönen vantilatörün üzerinde uzun süre kalmayı başaramayan yılan aniden yere düştü. Ancak hayvanın dönen kanatlardan birine çarpmasıyla kendisini kaydeden kişinin üzerine düşmesi bir oldu. Yılan kameraya çarparken görüntüleri kaydeden kişi ise büyük bir şok ve korkuyla çığlık çığlığa olay yerinden kaçtı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu sizi kabuslarınızdan uyandıracak bir şey” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu bir film gibi izledim” yorumunu ekledi.