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    4. Sosyal medyada gündem yaratan sözler! "O kadar güzelim ki erkekler benimle sevgili olmaya korkuyor"

    Sosyal medyada gündem yaratan sözler! "O kadar güzelim ki erkekler benimle sevgili olmaya korkuyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 10:19
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    26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lauren Butler neredeyse bir yıldır sevgilisi olmadığını söyledi. Düzenli ilişki yaşamak istediğini dile getiren fenomen isim nedenini ise erkeklerin güzelliğinden korkarak yanına yaklaşamaması olarak gösterdi. Butler'in sözleri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lauren Butler bekarlıktan bıktığını dile getiren bir yıldır yalnız olduğunu söyledi. Erkeklerin kendisiyle flört etmesinden korktuğunu ifade eden Butler, "O kadar güzelim ki erkekler benimle sevgili olmaya korkuyor. Erkekler flört edemeyecek kadar güzel olduğumu düşünüyor ya da onları geri çevireceğimden endişeleniyorlar.Erkekler beni bir seks objesi olarak görüyor ama aynı zamanda kendine güvenen bir kadınla baş edemiyorlar" dedi.

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    Gerçek aşkı aradığını söyleyen Butler, "Şu anda kesinlikle sevgi almaya açığım ama aktif olarak onu aramıyorum. Gerçek aşkı bulacağıma olan inancım tam. Sonunda evliliğe yol açacak uzun vadeli bir şey istiyorum" diye konuştu.

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