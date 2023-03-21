Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıttı! 2714 yılından geldiğini söyledi... Kehanetleri endişelendirdi

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıttı! 2714 yılından geldiğini söyledi... Kehanetleri endişelendirdi

21.03.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kendisini bir zaman yolcusu olarak tanıtan bir kullanıcının paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. 2714 yılından günümüze geldiğini ifade eden zaman yolcusu, kutup buzullarından gelen bir virüsün 350 milyondan fazla insanı enfekte ederek bir sonraki küresel salgını tetikleyeceği konusunda uyardı.

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıttı! 2714 yılından geldiğini söyledi... Kehanetleri endişelendirdi

Sosyal medyada ‘Therandianttimetraveller’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alaric isimli bir kişi kendisini zaman yolcusu olarak tanıtarak TikTok’tan geleceğe dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekiyor. Sosyal medyada 26 binden fazla takipçisi bulunan Alaric, bir sonraki küresel salgını neyin tetikleyeceğine dair iddialar da dahil olmak üzere , önümüzdeki on yılda yaşanacak olaylar hakkında ayrıntılı bir uyarı yayınladı.

2024 YILINA İŞARET ETTİ

1

3 binden fazla beğeni toplayan gönderisinde zaman yolcusu küresel ısınmanın etkisiyle kutup buzullarının erimesiyle yeni virüslerin ortaya çıkacağını belirtti. Alaric gönderisinde, “Dikkat! Ben 2714 yılından gerçek zaman yolcusuyum. Bunlar önümüzdeki 10 yılda gerçekleşecek önemli olaylar... 2024 yılında, buzullardan çıkan bir virüs başka bir küresel salgına neden oluyor. Virüs 350.000.000'den fazla kişiye bulaşıyor ve insanların toplum içine çıkmaktan korkmasına neden oluyor. 2025 yılında Mars’ta hayat olduğuna dair ilk izler bulunuyor. 2026 yılında tarihin en büyük güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Güneş patlaması küresel bir elektrik kesintisine neden oluyor ve 6 hafta boyunca kesintisiz elektrik yok” dedi.

2

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan dünyanın 2024 yılında yeni bir salgınla mücadele etmek zorunda kalma ihtimali sosyal medya kullanıcılarını endişelendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “2024 yılı gerçekten mantıklı ama umarım olmaz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “691 yıl geçti tüm bu şeyleri nasıl hatırlıyorsun?” şeklinde espirili bir yorum yaptı.

İlginizi Çekebilir

3036 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri olay yarattı

3036 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri olay yarattı

 Kıyametin fotoğrafıyla ortaya çıktı! Bir gören bir daha baktı

Kıyametin fotoğrafıyla ortaya çıktı! Bir gören bir daha baktı

 3812 yılından geldiğini söyledi! Fotoğrafla kanıt sundu

3812 yılından geldiğini söyledi! Fotoğrafla kanıt sundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”
Ne limit tanıdı ne de kural! Bluzunu yukarı çekip göğüslerini öne çıkarttıNe limit tanıdı ne de kural! Bluzunu yukarı çekip göğüslerini öne çıkarttı
Karısının ihanetini öğrendi! Gözyaşları içinde yalvardıKarısının ihanetini öğrendi! Gözyaşları içinde yalvardı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok pandemi virüs

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilekliğinin sırrı ne?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilekliğinin sırrı ne?

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.