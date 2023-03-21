Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıttı! 2714 yılından geldiğini söyledi... Kehanetleri endişelendirdi

Sosyal medyada ‘Therandianttimetraveller’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alaric isimli bir kişi kendisini zaman yolcusu olarak tanıtarak TikTok’tan geleceğe dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekiyor. Sosyal medyada 26 binden fazla takipçisi bulunan Alaric, bir sonraki küresel salgını neyin tetikleyeceğine dair iddialar da dahil olmak üzere , önümüzdeki on yılda yaşanacak olaylar hakkında ayrıntılı bir uyarı yayınladı.

2024 YILINA İŞARET ETTİ

3 binden fazla beğeni toplayan gönderisinde zaman yolcusu küresel ısınmanın etkisiyle kutup buzullarının erimesiyle yeni virüslerin ortaya çıkacağını belirtti. Alaric gönderisinde, “Dikkat! Ben 2714 yılından gerçek zaman yolcusuyum. Bunlar önümüzdeki 10 yılda gerçekleşecek önemli olaylar... 2024 yılında, buzullardan çıkan bir virüs başka bir küresel salgına neden oluyor. Virüs 350.000.000'den fazla kişiye bulaşıyor ve insanların toplum içine çıkmaktan korkmasına neden oluyor. 2025 yılında Mars’ta hayat olduğuna dair ilk izler bulunuyor. 2026 yılında tarihin en büyük güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Güneş patlaması küresel bir elektrik kesintisine neden oluyor ve 6 hafta boyunca kesintisiz elektrik yok” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan dünyanın 2024 yılında yeni bir salgınla mücadele etmek zorunda kalma ihtimali sosyal medya kullanıcılarını endişelendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “2024 yılı gerçekten mantıklı ama umarım olmaz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “691 yıl geçti tüm bu şeyleri nasıl hatırlıyorsun?” şeklinde espirili bir yorum yaptı.