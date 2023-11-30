Sosyal medyada 'kötü randevu' hikayeleriyle dolu! İtirafı viral oldu... "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Sosyal medyada kendisini "TikTok'ta ilk randevularında siyah kuşak sahibi viral bir Hintli adam" olarak tanımlayan Zakir Siddiqui sık sık randevularına dair ilginç deneyimlerini paylaşıyor. Son gittiği randevusunda da travmatik bir durum yaşadığını belirten Zakir Siddiqui, bunu da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Fenomen isim son deneyimine, "Daha yeni ilk randevuma çıktım ve açıkçası travma yaşıyorum" sözleriyle başladı.

FLÖRT UYGULAMASINDAN TANIŞTILAR

Flört uygulaması üzerinden Priyanka adındaki bir kızla tanıştığını anlatan Siddiqui, "Sosyal medyadaki profilinde 'Ya bu ya da görücü usulü evlilik' gibi bir yazı vardı. Bunu ciddiye almadım ve komik olduğunu düşündüm. Konuşmaya başladığımızda ailesinden bahsetti. Birçok ortak noktamız olduğuna karar vererek yemeğe çıkmak istedik. Restorana gittiğimde beni kapıda karşıladı. Sonrasında masanın olduğu bölüme doğru ilerlediğimizde iki kişinin daha masada oturduğunu gördüm. Masanın dolu olduğunu söylediğimde 'Onlar benim annem ve babam' dedi. İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi. Bu çok travmatik" sözlerini ekledi.

Masaya oturduğun Priyanka'nın ailesinin kendisini soru yağmuruna tuttuğunu ve kendi anne ile babasını görüşmeye çağırıp çağıramayacağını sorduklarını söyleyen Siddiqui, "Böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Benim için tarif edilemez bir andı" ifadelerini kullandı.