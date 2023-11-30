Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyada 'kötü randevu' hikayeleriyle dolu! İtirafı viral oldu... "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

    Sosyal medyada 'kötü randevu' hikayeleriyle dolu! İtirafı viral oldu... "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

    30.11.2023 11:08 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta en kötü ilk görüşme anılarını anlatan videolar paylaşmak kısa sürede viral haline geldi. Zakir Siddiqui isimli bir kullanıcı, ilk randevusunda buluştuğu kızın anne ve babasıyla birlikte geldiğini söyleyince sosyal medyada ilgi çekti. Siddiqui'nin ilk buluşma anısı kısa sürede 20 milyondan fazla izlenerek viral oldu.

    Sosyal medyada kendisini "TikTok'ta ilk randevularında siyah kuşak sahibi viral bir Hintli adam" olarak tanımlayan Zakir Siddiqui sık sık randevularına dair ilginç deneyimlerini paylaşıyor. Son gittiği randevusunda da travmatik bir durum yaşadığını belirten Zakir Siddiqui, bunu da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Fenomen isim son deneyimine, "Daha yeni ilk randevuma çıktım ve açıkçası travma yaşıyorum" sözleriyle başladı.

    FLÖRT UYGULAMASINDAN TANIŞTILAR

    1

    Flört uygulaması üzerinden Priyanka adındaki bir kızla tanıştığını anlatan Siddiqui, "Sosyal medyadaki profilinde 'Ya bu ya da görücü usulü evlilik' gibi bir yazı vardı. Bunu ciddiye almadım ve komik olduğunu düşündüm. Konuşmaya başladığımızda ailesinden bahsetti. Birçok ortak noktamız olduğuna karar vererek yemeğe çıkmak istedik. Restorana gittiğimde beni kapıda karşıladı. Sonrasında masanın olduğu bölüme doğru ilerlediğimizde iki kişinin daha masada oturduğunu gördüm. Masanın dolu olduğunu söylediğimde 'Onlar benim annem ve babam' dedi. İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi. Bu çok travmatik" sözlerini ekledi.

    4

    Masaya oturduğun Priyanka'nın ailesinin kendisini soru yağmuruna tuttuğunu ve kendi anne ile babasını görüşmeye çağırıp çağıramayacağını sorduklarını söyleyen Siddiqui, "Böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Benim için tarif edilemez bir andı" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Mükemmel üçlüyü bulmak için iki kadını daha yemeğe davet etti

    Mükemmel üçlüyü bulmak için iki kadını daha yemeğe davet etti

     Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

    Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

     Rehberlik danışmanı ve 14 yaşındaki öğrencinin ilişkisi ifşa edildi

    Rehberlik danışmanı ve 14 yaşındaki öğrencinin ilişkisi ifşa edildi

     Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

    Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

     Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

    Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Eski sevgilisinin düğününe beyaz elbise giyip gitti! Hediyesi olay yarattıEski sevgilisinin düğününe beyaz elbise giyip gitti! Hediyesi olay yarattı
    Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktıŞaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı
    Kıvrımlarını sergilemekten çekinmedi! İçine hiçbir şey giymediKıvrımlarını sergilemekten çekinmedi! İçine hiçbir şey giymedi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

    Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

    Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

    Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

    Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

    Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

    Uçaktan inmeyi reddetti! Dakikalarca öylece bekledi

    Uçaktan inmeyi reddetti! Dakikalarca öylece bekledi

    Sarhoş olan kız arkadaşını ayıltmak isterken ölümüne neden oldu

    Sarhoş olan kız arkadaşını ayıltmak isterken ölümüne neden oldu

    Kıvrımlarını sergilemekten çekinmedi! İçine hiçbir şey giymedi

    Kıvrımlarını sergilemekten çekinmedi! İçine hiçbir şey giymedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

    Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

    Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

    Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

    Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

    Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

    Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

    Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

    Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

    Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.