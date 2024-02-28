Sosyal medyada tartışma yaratan gelin! Kilolarca altın takıldıktan sonra yüzünü açtı: 'Altından resmen görünmüyor'

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler kullanıcıları adeta ikiye böldü. Milyonlarca lira değerinde kilolarca altının takıldığı gelinin daha fazla altın için yüzünü kapattığı adet sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada, 'Bu kadar altından sonra yüzünü açtırdı' notuyla paylaşılan görüntüler viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntülere adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adet mi? Gerçekten emin olamadım" yorumunu ekledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Altınların sahte olduğuna inanmak istiyorum" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Altından resmen görünmüyor" yorumunu yaptı.