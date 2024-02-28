Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyada tartışma yaratan gelin! Kilolarca altın takıldıktan sonra yüzünü açtı: 'Altından resmen görünmüyor'

    Sosyal medyada tartışma yaratan gelin! Kilolarca altın takıldıktan sonra yüzünü açtı: 'Altından resmen görünmüyor'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.02.2024 11:18
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir düğünde çekilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde bir gelinin kilolarca altın takılmasından sonra ancak yüzünü açabildi. İsmi açıklanmayan gelin ve adetleri sosyal medyada tepki topladı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler kullanıcıları adeta ikiye böldü. Milyonlarca lira değerinde kilolarca altının takıldığı gelinin daha fazla altın için yüzünü kapattığı adet sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada, 'Bu kadar altından sonra yüzünü açtırdı' notuyla paylaşılan görüntüler viral oldu.

    4

    Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntülere adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adet mi? Gerçekten emin olamadım" yorumunu ekledi.

    1

    Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Altınların sahte olduğuna inanmak istiyorum" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Altından resmen görünmüyor" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

    Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

     Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

     Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

     Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Şeffaf elbisesiyle defile tarzı olay oldu! Mankenleri gölgede bıraktıŞeffaf elbisesiyle defile tarzı olay oldu! Mankenleri gölgede bıraktı
    Sayısından hoşlanmadı! Sevgilisinin penisine makas sapladıSayısından hoşlanmadı! Sevgilisinin penisine makas sapladı
    Müstehcen pozlar buldu! İhaneti yakaladıMüstehcen pozlar buldu! İhaneti yakaladı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya düğün
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

    Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

    Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

    Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

    Müstehcen pozlar buldu! İhaneti yakaladı

    Müstehcen pozlar buldu! İhaneti yakaladı

    Sayısından hoşlanmadı! Sevgilisinin penisine makas sapladı

    Sayısından hoşlanmadı! Sevgilisinin penisine makas sapladı

    "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

    "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

    Şeffaf elbisesiyle defile tarzı olay oldu! Mankenleri gölgede bıraktı

    Şeffaf elbisesiyle defile tarzı olay oldu! Mankenleri gölgede bıraktı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

    Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.