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    4. Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler! Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı... O anları bir de videoya çekti

    Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler! Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı... O anları bir de videoya çekti

    06.12.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başarırken kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. İsmi açıklanmayan bir çifte ait görüntülerde genç kadın sevgilisinin yüzünü ayağıyla ezerek o anları kameraya çekti. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

    TikTok'tan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde sevgili olduğu iddia edilen bir çiftin hareketleri kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. İsmi açıklanmayan bir kadın sevgilisini yere yatırarak yüzünü ayakkabıyla ezmeye başladı.

    GÜNDEM YARATMAYI BAŞARDI

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    Yere yatırdığı sevgilisinin yüzünü ayakkabısıyla ezdiği anları kaydederek paylaşan genç kız gönderisine, "Agaları satıp manitasının yanına giden erkek" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin daha çok izlenmeye ulaşmak için kurgulandığını dile getirerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ayağının altına paspas etmiş" yorumunu yaptı.

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