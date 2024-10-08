Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Arabanın ortasında mangal yaptılar... Bir gören bir daha baktı: "Bu nasıl oluyor?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde iki kişi aracın içinde mangal yaparken kaydedildi. O anlarda sürücü ve yolcu koltuğunun arasına mangal ızgarası şeklini verdikleri karpuz kabuğunda et pişiren ikili görenleri şaşkına çevirmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türk erkeği yapmaz bunu arabası değerlidir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu nasıl oluyor?" yorumunu yaptı.