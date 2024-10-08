Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Arabanın ortasında mangal yaptılar... Bir gören bir daha baktı: "Bu nasıl oluyor?"

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Arabanın ortasında mangal yaptılar... Bir gören bir daha baktı: "Bu nasıl oluyor?"

08.10.2024 16:12
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu Boğaz manzaralı evinden paylaştı!

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu Boğaz manzaralı evinden paylaştı!

İkbal Uzuner'in katledildiği surlarda tepki çeken video!

İkbal Uzuner'in katledildiği surlarda tepki çeken video!

'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Trafik magandası diziyle makas attığı anları sosyal medyada paylaştı

'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntüler! Trafik magandası diziyle makas attığı anları sosyal medyada paylaştı

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 16:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Son model bir arabanın içinde bulunan iki kişi aracın ortasında mangal yakarak et pişirdi. Karpuzdan yapılan mangal ve ikilinin et pişirdikleri anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde iki kişi aracın içinde mangal yaparken kaydedildi. O anlarda sürücü ve yolcu koltuğunun arasına mangal ızgarası şeklini verdikleri karpuz kabuğunda et pişiren ikili görenleri şaşkına çevirmeyi başardı.

3

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

4

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türk erkeği yapmaz bunu arabası değerlidir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu nasıl oluyor?" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

 Canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Tepki çeken sözler...

Canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Tepki çeken sözler...

 Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

 Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

 Patronundan gelen ahlaksız teklifi anlattı! "Bir gece..."

Patronundan gelen ahlaksız teklifi anlattı! "Bir gece..."

 Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya mangal
En Çok Okunan Trend Haberler
15 yıllık sır çözüldü

15 yıllık sır çözüldü

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Kiraladığı günlük evdekilere inanamadı! Çarşafları kaldırınca gerçek ortaya çıktı

Kiraladığı günlük evdekilere inanamadı! Çarşafları kaldırınca gerçek ortaya çıktı

Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Denizin altında buldukları dalgıcı bile şaşkına çevirdi! Toplam değeri 37 bin TL...

Denizin altında buldukları dalgıcı bile şaşkına çevirdi! Toplam değeri 37 bin TL...

Korkunç olay! 68 yaşındaki kadın köpek balığına yem oldu

Korkunç olay! 68 yaşındaki kadın köpek balığına yem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.