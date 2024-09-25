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  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Daha fazla izlenmek için limitleri zorladılar... Sevgilisiyle öpüşürken bir yandan da havaya ateş açtı: "Ne yaşıyorsunuz siz?"

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Daha fazla izlenmek için limitleri zorladılar... Sevgilisiyle öpüşürken bir yandan da havaya ateş açtı: "Ne yaşıyorsunuz siz?"

25.09.2024 15:38
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 15:38
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. İsmi açıklanmayan bir çift kendilerine göre romantik olan bir anlarını paylaşmak isterken tepkilerin odağı haline geldi. Genç kadının sevgilisiyle öpüşürken bir yandan da havaya ateş açtığı görüntüler tepki topladı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede tepki çekti. İsmi açıklanmayan bir kadın erkek arkadaşının kucağında öpüşürken bir yandan da havaya silah sıktı. Saniyelerce havaya ateş eden kadının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne yaşıyorsunuz siz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçmalık ötesi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Medeniyet mi bu şimdi" yorumunda bulundu.

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