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    4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Yenidoğan bebeği paraya sararak kundakladılar.. O anlara yorum gecikmedi

    Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Yenidoğan bebeği paraya sararak kundakladılar.. O anlara yorum gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 07:55
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Bir TikTok kullanıcısı yenidoğan bebeğin paraya sarıldığı anları paylaşılınca eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi 'görgüsüzlük' olarak nitelendirdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral olmayı başarırken eleştiri oklarını da beraberinde getirdi. Görüntülerde yenidoğan bebeği ziyarete gelen yakınları onu paraya sarmaya başladı. Görüntülere sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben paraya dokunduğum zaman anında elimi yıkıyorum. Nasıl yenidoğan bebeğin yüzüne sürebildiniz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dilan Polat akımı" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya para yenidoğan
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