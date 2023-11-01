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    4. Sosyal medyadaki güzellik kalıplarına meydan okudu! Kıvrımlarını sergileyen model isyan etti... "Başkaları için saklanmayacağım"

    Sosyal medyadaki güzellik kalıplarına meydan okudu! Kıvrımlarını sergileyen model isyan etti... "Başkaları için saklanmayacağım"

    01.11.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Ariella Nyssa, kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim bikinisiyle verdiği pozunda kıvrımlarını göstererek, "Başkaları için saklanmayacağım" mesajını verdi.

    Sosyal medyadaki güzellik kalıplarına meydan okudu! Kıvrımlarını sergileyen model isyan etti... "Başkaları için saklanmayacağım"

    Vücut pozitifliği ve beden olumlaması paylaşımları sayesinde kısa sürede 700 bini aşkın takipçiye ulaşan Ariella Nyssa herkesin kendi bedeninde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Özellikle sosyal medyadan yaratılan kusursuz ve tek tip güzellik anlayışına meydan okuyan Nyssa, Instagram hesabından pembe bikinisiyle yaptığı paylaşımla hayranlarına seslendi.

    "YAŞAMAKTAN ALIKOYMASINA İZİN VERMEYİN"

    Sosyal medyada pembe bikinisiyle poz veren Nyssa gönderisine, "Vücudunuzun sizi yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin. Odanızda kıyafetler yüzünden defalarca ağlamış, planlardan kaçmış olabilirsiniz. Kusurlarınızı gizlemek için çaba sarf etmiş olabilirsiniz. Kalbim kırılıyor ki çoğumuz böyle hissediyoruz. Ne kadar güzel olduğunuzu bilmiyorsunuz. Hayatta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sen ol ve hayatını yaşa. Yapmak istediğin şeyleri yap. Çünkü bu hayat kısa ve bunu pişmanlık duymadan kendin olarak yaşamana çok değer." notunu ekledi.

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