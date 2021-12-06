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Sosyal medyadaki mesajı görenler ekiplere haber verdi! Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

06.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da oğlunun intiharının ardından sosyal medya hesabından “Kavuşma vakti” diye paylaşım yaparak kayıplara karışan doktor baba, sabah erken saatlerde aracında bilinci kapalı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan doktor baba yoğun bakıma alındı.

İntihar olayı önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki K.Y girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ PAYLAŞTI, ORTALIKTAN KAYBOLDU

Olayın ardından K.Y’nin babası Dr. T.Y dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı paylaşarak Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak aracıyla kayıplara karıştı. Paylaşımının ardından büyük endişe yaşayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Baba Dr. T.Y emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arandı.

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BİLİNCİ KAPALI BULUNDU

Doktor Yılmaz bugün sabah saatlerinde gece boyunca arama çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Pınar Mahallesi 4007 Sokakta bulundu. Aracın içerisinde bilinci kapalı olarak bulunan doktor için polis ekipleri olay yerine acil ambulans istedi. Bu sırada polis ekipleri aracın camını kırarak kapıları açtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ekipleriyle birlikte bilinci kapalı olan doktoru araçtan çıkartarak sedyeye aldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan doktor olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan doktorun, intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerine midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. Doktor T.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri araçta ve olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Aksaray
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