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    4. Sosyal medyadan evli erkeklerin kendisine mesaj attığını söyleyerek tepki gösterdi! "Bu yüzsüzlükte gelinebilecek en son aşama"

    Sosyal medyadan evli erkeklerin kendisine mesaj attığını söyleyerek tepki gösterdi! "Bu yüzsüzlükte gelinebilecek en son aşama"

    06.07.2024 08:38
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 08:38
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    Sosyal medyada paylaşım yapan genç bir kadın evli erkeklerin kendisine mesaj gönderdiğini söyleyerek duruma sitem etti. Mesaj kutusunun evli erkeklerden gelen mesajlarla dolu olduğunu söyleyen genç kadın sosyal medya üzerinden erkeklere seslenerek, "Bu yüzsüzlükte arsızlıkta gelinebilecek en son aşama" dedi.

    Sosyal medyadan paylaşımda bulunan genç bir kadın evli erkeklerin sosyal medya kanalları üzerinden mesaj gönderdiğini söyleyerek durumu eleştirdi.

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    Erkeklerin artık evliliklerini gizleme gereği duymadığını dile getiren genç kadın, "Evli adamların genç kız merakını bir türlü anlamıyorum. Mesaj kutum evli adamlarla dolu. Alt sınıf falan da değil. Kimisi doktor kimisi mühendis kimisi mimar kimisi avukat... Böyle insanlardan bahsediyorum. Eskiden evli olduklarını gizliyorlardı. Artık mesaja başlarken evli olduklarını belirtiyorlar. Bu bence yüzsüzlükte arsızlıkta gelinebilecek en son aşama. Yani bunun ötesi yok" dedi.

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    Bazı kadınların evli erkeklerle birlikte olmak istediğini dile getiren genç kadın, "Bazı kızlar da özellikle evli erkeklerle birlikte olmak istiyorlar. Ayrı bir heyecan katıyor benim anladığım kadarıyla. Bu tarz sapıklardan kendinizi koruyun. Bu tarz durumlardan zevk almayın. Yarın öbür gün şantajlar, tehditler başlar. Ailenize hiçbir şey anlatamazsınız rezil rüsva olursunuz" diye konuştu.

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