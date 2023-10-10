Sosyal medyadan paylaşılan görüntü gündem yarattı! Filistinli kadın bombaların patladığı anları saniye saniye böyle kaydetti

Dünya cumartesi sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' ile şok yaşadı. Cumartesi sabah başlayan ve devam eden çatışmada İsrail, Gazze'ye bomba yağdırıyor. Her geçen gün can kaybının arttığı bölgede hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. İsmi açıklanmayan Filistinli bir kadın bombardıman altındaki evinin bulunduğu bölgeyi gösterdi. Aile ve komşularının bir sığınakta sığındığı dile getiren genç kadının bombaların etkisiyle ortaya çıkan basıncın saçlarında yarattığı etkiyi gösterdi.

EVİNİN MANZARASINI GÖSTERDİ

Sosyal medya için kaydettiği videosu sırasında bombanın patlaması üzerine genç kadın evinin balkonuna çıkartarak sokaktan yükselen dumanları gösterdi. Dumanların etkisiyle öksürmeye başlayan kadın videonun sonralarına doğru ise evinden çıkarak ailesinin yanına gitti. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.