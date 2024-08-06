Sosyal medyadan tepki toplayan çok eşli ilişkilerini savundu! "Kocamı 2 eşle daha paylaşıyorum"

Stephanie ve eşi Mazayah ilişkilerine iki kişinin eklenmesiyle birlikte sosyal medyada tepki çektiklerini söyledi. Love Don't Judge podcastine konuşan Stephanie, "Ayrıldığımıza hayatlarımıza başka insanların girdiğini fark ettik. Birbirimizi seviyorduk bu yüzden barışmaya karar verdiğimizde çok eşlilikte beraberinde geldi. Kocamı 2 eşle daha paylaşıyorum" dedi.

Üç karısının da uyumlu renklerde giysiler giymesini istediğini söyleyen Mazayah, "Aynı renk şemasını kullanıyoruz ama kendi kişisel zevklerimiz hakim. Muhtemelen çoğu monogam ilişkiden daha uzun süredir poli ilişki içindeyiz. Eleştiriler bizi birbirimize daha çok bağlıyor" diye konuştu.