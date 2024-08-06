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    4. Sosyal medyadan tepki toplayan çok eşli ilişkilerini savundu! "Kocamı 2 eşle daha paylaşıyorum"

    Sosyal medyadan tepki toplayan çok eşli ilişkilerini savundu! "Kocamı 2 eşle daha paylaşıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 09:21
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    Stephanie ve Mazayah çifti sosyal medyadan çok eşli ilişkilerini gösteren paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekti. Stephanie çok eşli ilişkilerinde kocasını başka bir kadınla paylaşabildiğini sorgulayan insanların kendisini çok fazla yargıladığını söyleyerek duruma tepki gösterdi ve yaşadığı ilişkiyi savundu.

    Sosyal medyadan tepki toplayan çok eşli ilişkilerini savundu! "Kocamı 2 eşle daha paylaşıyorum"

    Stephanie ve eşi Mazayah ilişkilerine iki kişinin eklenmesiyle birlikte sosyal medyada tepki çektiklerini söyledi. Love Don't Judge podcastine konuşan Stephanie, "Ayrıldığımıza hayatlarımıza başka insanların girdiğini fark ettik. Birbirimizi seviyorduk bu yüzden barışmaya karar verdiğimizde çok eşlilikte beraberinde geldi. Kocamı 2 eşle daha paylaşıyorum" dedi.

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    Üç karısının da uyumlu renklerde giysiler giymesini istediğini söyleyen Mazayah, "Aynı renk şemasını kullanıyoruz ama kendi kişisel zevklerimiz hakim. Muhtemelen çoğu monogam ilişkiden daha uzun süredir poli ilişki içindeyiz. Eleştiriler bizi birbirimize daha çok bağlıyor" diye konuştu.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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