Sosyal medyadan yaptığı paylaşım viral oldu! “Arkadaşım öldükten sonra kocası onun işlerini yapması için dört kişiyi işe aldı”

Allison Roozen isimli bir kadının TikTok’tan yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeniye ulaşmayı başardı. En yakın arkadaşının hayatını kaybetmesinden sonra ailesinin düzenini sağlamak isteyen eşinin 4 ayrı personele maaş ödemek zorunda kaldığını dile getiren Roozen, “En iyi arkadaşım 2020 yılında hayatını kaybetti ve bu berbat bir durumdu. Onun işlerini yapması için işe alınan personelleri düşünmeden edemiyorum” dedi.

“TEK BİR KİŞİDEN ÇOK DAHA FAZLASI”

Yakın arkadaşıyla aynı anda anne olduklarını ve hayatlarındaki pek çok özel anı birlikte paylaştıklarını ifade eden Roozen, “Arkadaşım öldükten sonra kocası onun işlerini yapması için dört kişiyi işe aldı. O vefat edince kocası ailenin işlerinin aksamaması için bir peyzaj ekibi, bir ev temizleyicisi ve iki bebek bakıcısı tuttu. Duygusal eksikliği kapatmak için ise bir kız arkadaşın yanı sıra kendi annesi ile babasının desteğini alıyor” dedi.

Arkadaşının vefatıyla birlikte annelerin ailenin tüm düzeni içinde üstlendikleri görevleri fark ettiğini belirten Roozen, “Anne tek bir kişiden çok daha fazlası. Bunu bir kez daha anladım” ifadelerini kullandı.