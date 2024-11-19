Sosyal medyanın komplo teorileri ürettiği görüntüler! Gece yarısı mezarlığın önünden geçerken arka koltuğuna bakınca korktu

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "rifaikhan08" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin gece yarısında mezarlığın önünden geçerken çekilen gönderisi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

2.7 milyondan fazla izlenen görüntülerde TikTok kullanıcısı, "Bu hayatımda ilk kez başıma geliyor. Kendimi tuhaf hissettim ve dikiz aynasına baktığımda arka koltuktaki 'o şeyi' açıkça görebiliyordum. Ayrıca rüzgar sesi veya kumaşın çırpılma sesi de var. Bu beni daha da meraklandırdı" dedi.

Olayın tamamının Pasir Puteh Mahallesi'ndeki bir yolda meydana geldiği öğrenildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gördüğüm en korkunç şey" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kurgu olmasını diliyorum" yorumunda bulundu.