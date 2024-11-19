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Sosyal medyanın komplo teorileri ürettiği görüntüler! Gece yarısı mezarlığın önünden geçerken arka koltuğuna bakınca korktu

19.11.2024 15:53
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.11.2024 15:53
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TikTok'ta "rifaikhan08" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, gece geç saatlerde mezarlıktan geçerken video çekmeye karar verdi. TikTok'taki videoda genç bir adam arka koltuğu baktığında karşısında davetsiz bir müsafir görür. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere TikTok kullanıcısı, "Gölge net bir şekilde görülüyor. Korkuyorsanız bakmamanızı tavsiye ederim" notunu ekledi.

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "rifaikhan08" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin gece yarısında mezarlığın önünden geçerken çekilen gönderisi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

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2.7 milyondan fazla izlenen görüntülerde TikTok kullanıcısı, "Bu hayatımda ilk kez başıma geliyor. Kendimi tuhaf hissettim ve dikiz aynasına baktığımda arka koltuktaki 'o şeyi' açıkça görebiliyordum. Ayrıca rüzgar sesi veya kumaşın çırpılma sesi de var. Bu beni daha da meraklandırdı" dedi.

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Olayın tamamının Pasir Puteh Mahallesi'ndeki bir yolda meydana geldiği öğrenildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gördüğüm en korkunç şey" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kurgu olmasını diliyorum" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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