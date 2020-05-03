HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyayı sallayan görüntü! ‘Titanic’ ile stres attılar

Sosyal medyayı sallayan görüntü! ‘Titanic’ ile stres attılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2020 17:03 | Son Güncelleme

Antalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyayı sallayan görüntü! ‘Titanic’ ile stres attılar

Özel IDC Akdeniz Diyaliz Merkezi’nde çalışan aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, yoğun iş temposu sonrasında stres atmak istedi. Mesainin bitiminin ardından kullanım dışı hasta yatağının üzerine çıkan çalışanlar, İtalyan kökenli ünlü Amerikan oyuncu Leonardo Di Caprio’nun rol aldığı ‘Titanic’ filminin efsane sarılma sahnesini canlandırdı.

Hastaların rahatsız olmaması için koridorda yatakla ilerleyen çalışanlar, paspasları da kürek olarak kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler oldukça ilgi çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladıKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladı
Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı! 119 kişi karantinadaApartman görevlisinin testi pozitif çıktı! 119 kişi karantinada
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 5 bacaklı kuzu görenleri şaşırtıyor

Van'da 5 bacaklı kuzu görenleri şaşırtıyor

Apartman görevlisinin korona testi pozitif çıktı! 119 kişi karantinada

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı! 119 kişi karantinada

Kaplumbağaları vahşice katletmişti! Sözleri kan dondurdu: Kara büyü...

Kaplumbağaları vahşice katletmişti! Sözleri kan dondurdu: Kara büyü...

Koronavirüse karşı ilginç önlem

Koronavirüse karşı ilginç önlem

Dipsiz Göl’ün su tutması bekleniyor

'Artık suni göl haline gelmiştir'

2 yıl sonra ortaya çıktı! Yürek ısıtan hikaye

Yürek ısıtan hikaye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.