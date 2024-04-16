Sosyal medyayı şoke eden itiraf! Bir günde 22 erkekle sevgili olduğunu söyledi... "Hepsi birbirinin çok yakın arkadaşı"

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesindeki dikkatleri üzerine çeken Bonnie Blue, aylık gelirini de altı haneleri rakamlara ulaştırdı. Kariyeriyle gurur duyduğunu ifade eden Blue, "İşimi gerçekten çok seviyorum. Diğer insanların benim için yaptığı yorumları umursamıyorum çünkü kendimi çok iyi biliyorum" dedi.

Kariyeri boyunca en ilginç anının birbirinin yakın arkadaşı olan 22 erkekle aynı günde sevgili olması olduğunu itiraf eden Blue, "Herkese beni tanıma ve parti yapma konusunda tam bir deneyim sunmak istedim. Onlarla gerçekten eğlendim ve hepsiyle bir bağ kurmayı başardım" diye konuştu.