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    4. Sosyal medyayı şoke eden itiraf! Bir günde 22 erkekle sevgili olduğunu söyledi... "Hepsi birbirinin çok yakın arkadaşı"

    Sosyal medyayı şoke eden itiraf! Bir günde 22 erkekle sevgili olduğunu söyledi... "Hepsi birbirinin çok yakın arkadaşı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 10:08
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları nedeniyle dikkatleri üzerine çekerek geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bonnie Blue, aynı günde 22 erkekle sevgili olduğunu ve hepsinin birbirinin yakın arkadaşı olduğunu dile getirince gündem oldu.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesindeki dikkatleri üzerine çeken Bonnie Blue, aylık gelirini de altı haneleri rakamlara ulaştırdı. Kariyeriyle gurur duyduğunu ifade eden Blue, "İşimi gerçekten çok seviyorum. Diğer insanların benim için yaptığı yorumları umursamıyorum çünkü kendimi çok iyi biliyorum" dedi.

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    Kariyeri boyunca en ilginç anının birbirinin yakın arkadaşı olan 22 erkekle aynı günde sevgili olması olduğunu itiraf eden Blue, "Herkese beni tanıma ve parti yapma konusunda tam bir deneyim sunmak istedim. Onlarla gerçekten eğlendim ve hepsiyle bir bağ kurmayı başardım" diye konuştu.

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