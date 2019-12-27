"Sosyolog berber"in okuma azmi üniversitelilere ödev konusu oldu

Tüm kesimin takdirini kazanan Yurttaş'ın azmi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı öğretmenleri ve öğrencilerinin de dikkatini çekti.

Ortaokul ve liseyi açık öğretimden tamamlamasının ardından sosyoloji bölümünden de lisans diploması alan 25 yıllık berber Yurttaş, okuma azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.

- Hikayesi etkiledi

Öğrencilerden Muhammet Ozan Tozanoğlu, AA muhabirine, Aytaç Yurttaş'ın hikayesinden çok etkilendiklerini söyledi.

Dersin hocasının da Yurttaş'ın hikayesini gazetelerden okuduğunu aktaran Tozanoğlu, şöyle konuştu:

"Hocamız projeyi belgesel film finalinde önerdi. O da gazeteden okumuş. Kendisi de onayladı ve projemizi çektik. Kendisiyle röportaj yaparken biz de oldukça etkilendik. Hem berberliği yapması hem de sosyoloji bölümünü açık öğretimden okuması bizi gerçekten çok etkiledi. 'Sosyolog berberi' biz de bir gün iş yerinde izledik ve müşterileriyle olan iletişimine şahit olduk. Okulunu da müşterileri için okumuş. Bizim açımızdan da oldukça etkileyici bir hikaye."

- Haber işleniş bakımından doyurucu ve abartısız

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Karakaya ise konunun insan hikayesi olarak çok ilgi çekici olduğunu bildirdi.

"Kısa belgesel" veya "öğrenci belgeseli" diyebilecekleri bir proje yapmayı düşündüklerini vurgulayan Karakaya, "Her öğrencimiz farklı projeler gerçekleştirdi. Bu herhangi bir yarışma değil, belgesel yapımı dersi final projesidir. Haberin işleniş bakımından doyurucu ve abartısız olduğunu gördük." dedi.