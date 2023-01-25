'Söylediklerimi tekrar et!' Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş... Yeni görüntüler ortaya çıktı

'Mikrofon uzatayım hatıra kalsın, karne hediyesi herhalde et yemeği var...' Röportaj bu cümleyle başlamıştı. Fatmanur isimli muhabirin minik Ayaz'a sorduğu soru gündemdeki yerini koruyor. Habertürk, o muhabirle ilişiğini kestiğini açıkladı. Yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatmanur Boylu'ya Mehmet Akif Ersoy'dan cevap geldi. O röportajın ham hali yayınlandı!

GÖRÜNTÜLERİN HAM HALİ YAYINLANDI! İKİ KEZ TEKRAR ETTİRİYOR 'ANNEM BANA ET ALDIR DER MİSİN'

O görüntülerde Fatmanur Boylu'nun küçük Ayaz'a 'Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı...' Bunun üzerine Ayaz da bu cümleyi tekrar etti. Daha sonra muhabirin Ayaz'a bir kere daha 'Annem bana karne hediyesi et aldı' cümlesini tekrar ettirdiği görülüyor.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da muhalefete tepki göstermişti.

Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak 'Doğru ve dürüst haber, çalıştığımız kurumun hakkı ve mesleğimizi korumak için... Vicdanımızın sesi ile ham ve gerçek görüntüler... Bakalım ne anlatıyor?' notunu düştü. Habertürk, Fatmanur Boylu ile yollarını ayırdı.

CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN DA O MUHABİRE SERT ÇIKTI

Cumhuriyet Halk Partisinin önemli isimlerinden biri olan Tuncay Özkan da o muhabiri eleştirdi. Tuncay Özkan paylaşımında 'Bu rezalete neden olan “muhabir” hırsını kınıyorum.Bir muhabire yakışmayan tutum. Yanılttığı insanlara, hakikate ve meslek onuruna karşı çok ayıp etmiş. Hele bir çocuğu kullanmak utanç verici.' ifadelerini kullandı.