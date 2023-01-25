HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Söylediklerimi tekrar et!' Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş... Yeni görüntüler ortaya çıktı

'Söylediklerimi tekrar et!' Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş... Yeni görüntüler ortaya çıktı

25.01.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karne gününde bir kasapta görüntülenen minik Ayaz ve annesi kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Fatma Boylu isimli muhabir, önce Ayaz'ın annesiyle röportaj yapmış daha sonra mikrofonu Ayaz'a çevirip sorular sormuştu. Görüntülerin gündem olmasından sonra anne maddi durumlarının iyi olduğunu yaşananların manipülasyon olduğunu iddia etmişti. Olay röportajın tam hali yayınlandı...

'Söylediklerimi tekrar et!' Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş... Yeni görüntüler ortaya çıktı

'Mikrofon uzatayım hatıra kalsın, karne hediyesi herhalde et yemeği var...' Röportaj bu cümleyle başlamıştı. Fatmanur isimli muhabirin minik Ayaz'a sorduğu soru gündemdeki yerini koruyor. Habertürk, o muhabirle ilişiğini kestiğini açıkladı. Yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatmanur Boylu'ya Mehmet Akif Ersoy'dan cevap geldi. O röportajın ham hali yayınlandı!

GÖRÜNTÜLERİN HAM HALİ YAYINLANDI! İKİ KEZ TEKRAR ETTİRİYOR 'ANNEM BANA ET ALDIR DER MİSİN'

O görüntülerde Fatmanur Boylu'nun küçük Ayaz'a 'Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı...' Bunun üzerine Ayaz da bu cümleyi tekrar etti. Daha sonra muhabirin Ayaz'a bir kere daha 'Annem bana karne hediyesi et aldı' cümlesini tekrar ettirdiği görülüyor.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da muhalefete tepki göstermişti.
Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak 'Doğru ve dürüst haber, çalıştığımız kurumun hakkı ve mesleğimizi korumak için... Vicdanımızın sesi ile ham ve gerçek görüntüler... Bakalım ne anlatıyor?' notunu düştü. Habertürk, Fatmanur Boylu ile yollarını ayırdı.

235999

CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN DA O MUHABİRE SERT ÇIKTI

Cumhuriyet Halk Partisinin önemli isimlerinden biri olan Tuncay Özkan da o muhabiri eleştirdi. Tuncay Özkan paylaşımında 'Bu rezalete neden olan “muhabir” hırsını kınıyorum.Bir muhabire yakışmayan tutum. Yanılttığı insanlara, hakikate ve meslek onuruna karşı çok ayıp etmiş. Hele bir çocuğu kullanmak utanç verici.' ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

 Orta gelirliye konut kampanyası sonrası konut fiyatları uçtu! 15 günde dudak uçuklatan rakam

Orta gelirliye konut kampanyası sonrası konut fiyatları uçtu! 15 günde dudak uçuklatan rakam

 Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

 Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçil Çiftçi’nin elinde Yaren'in kanı da var…Seçil Çiftçi’nin elinde Yaren'in kanı da var…
Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...
Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!Finlandiya'dan flaş açıklama: Bir süre ara verelim!
Anahtar Kelimeler:
Karne CHP ak parti

En Çok Okunan Haberler

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.