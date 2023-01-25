ABD'nin M1 Abrams ve Almanya'nın Leopard 2A6 tankları Ukrayna yolunda! Kritik kararı Biden açıklayacak

Rusya'nın geçtiğimiz yıl Şubat ayında Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 11. ayını doldurmak üzere. İki ülke arasındaki en şiddetli çarpışmalar ise kritik öneme sahip Donbas bölgesinde yaşanıyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde NATO ülkelerinden silah desteğini yineleyerek "Savaşı hızlı bitirmemize yardımcı olun" demişti. Ukrayna'ya savaşta büyük güç kazandıracak kritik silah yardımları ise müttefik ülkeler tarafından ardı ardına açıklanmaya başladı.

MACRON DA DUYURMUŞTU

Polonya'nın elindeki Leopard tanklarını Ukrayna'ya vermesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Leclerc tipi tankların gönderme ihtimalinin değerlendirildiğini söylemişti. İngiltere ise 600 Brimston füzesi, Danimarka 19 adet Fransız yapımı CAESAR tipi obüs gönderme kararı almıştı.

BIDEN AÇIKLAYACAK

Geçtiğimiz hafta Kiev yönetimine, içerisinde 59 Bradley, 90 Stryker, 53 MRAP ve 350 zırhlı Humvee araçlarının da olduğu toplam 2.5 milyar dolar değerindeki askeri yardımı açıklayan ABD'den yeni bir karar daha geldi. ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın en erken yarın olmak üzere bu hafta içinde Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceklerini duyuracağını açıkladı.

30 İLE 50 TANK

Anadolu Ajansına konuşan yetkili, "Başkan Biden, en erken yarın olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak." dedi. Yetkili, açıklanacak pakette "bir tabur Abrams" olabileceğini bunun da 30 ila 50 tanka tekabül ettiğini söyledi. ABD’nin tank taburları 44 tanktan oluşuyor.

Washington yönetiminin bu adımı, Almanya’nın ABD’den önce Ukrayna’ya tank tedarik etmekte isteksiz olması ve Alman yapımı tankların Ukrayna ordusuna başka devletlerce verilmesini henüz onaylamaması üzerine geldi. Gün içinde basına konuşan ABD’li yetkililer, Washington’un Almanya ile diplomatik bir anlaşma kapsamında Ukrayna’ya tank tedarik etmeye meyilli olduğu belirtmişti.

Buna göre, Almanya’nın kendi envanterinden Leopard tanklarını Ukrayna’ya vermesi ve Polonya ile diğer devletlerin de ellerindeki Alman yapımı tankları Ukrayna'nın kullanımına sunmalarını onaylaması karşılığında ABD de Ukrayna’ya M1 Abrams tankları sağlayacak.

ABD yönetimi bakım, idame ve eğitimleri gerekçe göstererek Abrams tanklarının Ukrayna’ya verilmesinin şu aşamada uygun olmadığını öne sürüyordu. Ancak ABD medyasına konuşan yetkililer Washington’un bu pozisyonunun 17 Ocak’ta Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Sholz arasındaki telefon görüşmesinde değiştiğini öne sürdü.

ALMAN BASININDAN LEOPARD İDDİASI

Almanya'nın uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna'ya Leopard tankı vereceği ileri sürüldü. Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinde, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldığı iddiası yer aldı.

Haberde, aylar süren tartışmaların ardından Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya savaş tankları göndermeye karar verdiği, müttefiklerin de aynı şekilde hareket edeceği öne sürüldü.

Spiegel'in haberinde, Ukrayna'ya en az bir bölük Leopard 2A6 gönderilmesine karar verildiği iddia edildi.

Almanya'nın aralarında Polonya ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu diğer ülkelere de tankların Ukrayna'ya verilmesi için onay vereceği belirtildi. (AA)

