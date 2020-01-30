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  4. Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 20:34 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile Kudüs'ün konumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Libya ve Suriye'nin kuzeyindeki güncel gelişmeler ele alınmış ve bu bölgelerde çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin devam ettirilmesi amacıyla yürütülebilecek ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İkili ilişkilerin genel durumunun yanı sıra, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda atılabilecek adımlar üzerinde durulmuştur" denildi.
Sözcü Kalın'ın, muhatabına Kudüs meselesi hakkında görüşlerini paylaştığı belirtilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD yönetiminin İsrail- Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında ülkemizin görüşlerini paylaşmış, ülkemizin iki devletli çözüm vizyonunu ve bu çerçevede Doğu Kudüs'ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin devletinin başkenti olmasını savunduğunu ve Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğini vurgulamıştır."

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