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  4. Sözlükten 'inşallah' için düzeltme!

Sözlükten 'inşallah' için düzeltme!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı’nın dün ‘İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi’ başlığıyla abonelerine servis ettiği habere, Almanya’nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden’den düzeltme geldi.

Sözlükten 'inşallah' için düzeltme!

Duden’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Yeni bir durum vesilesiyle bilgilendirme: ‘inschallah’ sözcüğü 1942 yılından beri sözlükte mevcut. Kelimenin sözlüğe yeni alındığı haberleri doğruyu yansıtmıyor.”

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Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan ''inşallah'' kelimesinin Almanca sözlüğe girdiği duyurulmuştu.

Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası ''inschallah'' olarak veriliyor.

Sözlükte kelimenin anlamı ''Allah isterse'' olarak yer alırken kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanlar arasında çok sık kullanıldığı vurgulanıyor.

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