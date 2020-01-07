Sözlükten 'inşallah' için düzeltme!

Duden’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Yeni bir durum vesilesiyle bilgilendirme: ‘inschallah’ sözcüğü 1942 yılından beri sözlükte mevcut. Kelimenin sözlüğe yeni alındığı haberleri doğruyu yansıtmıyor.”

Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan ''inşallah'' kelimesinin Almanca sözlüğe girdiği duyurulmuştu.

Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası ''inschallah'' olarak veriliyor.

Sözlükte kelimenin anlamı ''Allah isterse'' olarak yer alırken kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanlar arasında çok sık kullanıldığı vurgulanıyor.



