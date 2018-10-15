Space Soldiers ile oyuncuların yolları ayrıldı!

Ülkemizin en önemli espor organizasyonlarından biri olan Space Soldiers ekibi hakkında bir süredir konuşalan kadro dağılıyor iddiaları doğru çıktı. Oyuncular ve ekip tarafından yapılan açıklama ile yollar ayrıldı. İlk olarak takımın oyuncularından İsmailcan ‘XANTARES‘ Dörtkardeş'in açıklaması ile duyurulan ayrılık daha sonra diğer oyuncuların ve Space Soldiers ekibinin açıklamaları ile netleşti.

Konuyla ilgili Buğra "Calyx" Arkın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

"Bugüne kadar göstermiş olduklari destekten ötürü SpaceSoldiers ailesine teşekkür ederiz. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ancak uzun dönem planlarımız örtüşmediği için, oyuncular olarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Bizi yürekten destekleyen herkese çok teşekkür ederiz."

Space Soldiers'tan gelen açıklama

"CS:GO takım oyuncularımız ile bir süredir yürütmekte olduğumuz görüşmeler, oyuncularımızın şirketimiz tarafından teklif edilen finansal paketi kabul etmemeleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.