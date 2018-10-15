Space Soldiers ile oyuncuların yolları ayrıldı!

Ülkemizin en önemli espor organizasyonlarından biri olan Space Soldiers ekibi hakkında bir süredir konuşalan kadro dağılıyor iddiaları doğru çıktı. Oyuncular ve ekip tarafından yapılan açıklama ile yollar ayrıldı. İlk olarak takımın oyuncularından İsmailcan ‘XANTARES‘ Dörtkardeş'in açıklaması ile duyurulan ayrılık daha sonra diğer oyuncuların ve Space Soldiers ekibinin açıklamaları ile netleşti.
Konuyla ilgili Buğra "Calyx" Arkın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
"Bugüne kadar göstermiş olduklari destekten ötürü SpaceSoldiers ailesine teşekkür ederiz. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ancak uzun dönem planlarımız örtüşmediği için, oyuncular olarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.
Bizi yürekten destekleyen herkese çok teşekkür ederiz."
Space Soldiers'tan gelen açıklama
"CS:GO takım oyuncularımız ile bir süredir yürütmekte olduğumuz görüşmeler, oyuncularımızın şirketimiz tarafından teklif edilen finansal paketi kabul etmemeleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.
Her biri çok değerli yetenekler olan oyuncularımızın daha iyi şartlar ile farklı oluşumlarda profesyonel hayatlarına devam etme talepleri de şirketimiz tarafından olumlu karşılanmakta olup, sözleşme kapsamında oluşan bonservislerinin sözleşme süresinden önce talep edilmesi durumunda şirketimiz azami anlayışı gösterecektir.
Space Soldiers, Türkiye’de espor sektörünün profesyonelleşmesi ve oluşan katma değerin ülkemizde kalmasına imkan tanıyacak yeni projeleriyle yoluna devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
October 13, 2018
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