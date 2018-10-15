SPOR

Space Soldiers ile oyuncuların yolları ayrıldı!

ESPOR HABERLERİ  | 15.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

Ülkemizin en önemli espor organizasyonlarından biri olan Space Soldiers ekibi hakkında bir süredir konuşalan kadro dağılıyor iddiaları doğru çıktı.

Space Soldiers ile oyuncuların yolları ayrıldı!

Ülkemizin en önemli espor organizasyonlarından biri olan Space Soldiers ekibi hakkında bir süredir konuşalan kadro dağılıyor iddiaları doğru çıktı. Oyuncular ve ekip tarafından yapılan açıklama ile yollar ayrıldı. İlk olarak takımın oyuncularından İsmailcan ‘XANTARES‘ Dörtkardeş'in açıklaması ile duyurulan ayrılık daha sonra diğer oyuncuların ve Space Soldiers ekibinin açıklamaları ile netleşti.

Konuyla ilgili Buğra "Calyx" Arkın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
"Bugüne kadar göstermiş olduklari destekten ötürü SpaceSoldiers ailesine teşekkür ederiz. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ancak uzun dönem planlarımız örtüşmediği için, oyuncular olarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.
Bizi yürekten destekleyen herkese çok teşekkür ederiz."

Space Soldiers'tan gelen açıklama

"CS:GO takım oyuncularımız ile bir süredir yürütmekte olduğumuz görüşmeler, oyuncularımızın şirketimiz tarafından teklif edilen finansal paketi kabul etmemeleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

Her biri çok değerli yetenekler olan oyuncularımızın daha iyi şartlar ile farklı oluşumlarda profesyonel hayatlarına devam etme talepleri de şirketimiz tarafından olumlu karşılanmakta olup, sözleşme kapsamında oluşan bonservislerinin sözleşme süresinden önce talep edilmesi durumunda şirketimiz azami anlayışı gösterecektir.

Space Soldiers, Türkiye’de espor sektörünün profesyonelleşmesi ve oluşan katma değerin ülkemizde kalmasına imkan tanıyacak yeni projeleriyle yoluna devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


PARTNER4 kameralı Samsung Galaxy A9!4 kameralı Samsung Galaxy A9!
PUBG Avrupa ligi duyuruldu!PUBG Avrupa ligi duyuruldu!
Mesut Özil Twitch'de yayınlara başlayacağını duyurdu!Mesut Özil Twitch'de yayınlara başlayacağını duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor CSGO space soldiers

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Khabib çıldırdı! Öyle birine meydan okudu ki...

Khabib çıldırdı! Öyle birine meydan okudu ki...

Yıldız isim milli takımı bıraktı!

Yıldız isim milli takımı bıraktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSM takımın koçu SSONG ile yollarını ayırdı!

TSM takımın koçu SSONG ile yollarını ayırdı!

Space Soldiers ile oyuncuların yolları ayrıldı!

Space Soldiers ile oyuncuların yolları ayrıldı!

PUBG Avrupa ligi duyuruldu!

PUBG Avrupa ligi duyuruldu!

Mesut Özil Twitch'de yayınlara başlayacağını duyurdu!

Mesut Özil Twitch'de yayınlara başlayacağını duyurdu!

Beşiktaş yeni PUBG kadrosunu duyurdu!

Beşiktaş yeni PUBG kadrosunu duyurdu!

Beşiktaş esports kadın League of Legends takımını duyurdu!

Beşiktaş esports kadın League of Legends takımını duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.