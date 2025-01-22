Spor kombinlerin favorisi Puma ST Runner v4 L Spor Ayakkabı indirime girdi

Yoğun geçen günlerde hem şık hem de rahat bir ayakkabı giymek, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaz mıydı? Günlük kombinlerinizi tamamlayacak ve her adımda konfor sunacak bir seçenek arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Şimdi indirimde olan Puma ST Runner v4 L Spor Ayakkabı, klasik tasarımı ve üstün rahatlığıyla tüm beklentilerinizi karşılayabilir. Spor ve casual stil arasında mükemmel bir denge kuran model, her ortamda sizinle uyum içinde olacak. 928 TL indirim ile hem bütçenize hem de tarzınıza hitap eden bu fırsatı kaçırmayın! İşte ürün hakkındaki detaylar...

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Puma ST Runner v4 L Spor Ayakkabı

PUMA ST Runner v4 L Spor Ayakkabı, klasik ve sportif tasarımıyla hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiriyor. Yumuşak deri üst yüzeyi, hem dayanıklılık hem de zarif bir görünüm sunarken, hafif EVA orta tabanı ekstra konfor sağlayarak gün boyu rahatlık vadediyor. Kaymaz dış tabanıyla günlük kullanımda güvenliği ön plana çıkaran bu ayakkabı, hareket özgürlüğü sunan yapısıyla dikkat çekiyor. Hem sportif aktivitelerde hem de casual kombinlerde mükemmel bir uyum yakalayan PUMA ST Runner v4 L, tarzınıza konforlu bir dokunuş katmak için ideal bir seçenek!

Kullananlar ne diyor?

"PUMA ailesinin her üyesin alıyorum, aldırıyorum. Soft taban der susarım. Pişman olmazsınız. Çok kaliteli, rahat ayakkabı."

"Yıllardır aldığımız ayakkabı. Dayanıklı bir ürün."

Bu içerik 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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