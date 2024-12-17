Spor salonda tercih ettiği kıyafet uygunsuz bulundu! 'Gerçekten bunu mu giydin?' diye soruldu... O anları saniye saniye o anları paylaştı

Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşmak isteyen Kylen Suttner isimli bir kadın daha tuhaf bir an yaşayınca onu yayınladı. Spor salonunda antrenman yaptığı anları gösteren Suttner, göğüs presi yaparken bir kadın yanına yaklaşıp 'Gerçekten spor salonunda bunu giyerek dolaşabileceğini mi düşünüyorsun? Kamuya açık bir yerdeyiz, lütfen saygılı olun.' dedi.

"MOTİVASYONUMU BOZMASINA İZİN VERMEDİM"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah şehrindeki bir spor salonuna gittiğini söyleyen Suttner, "Göğüs presi yapıyordum ve öylece oturuyordum. Neden beni seçtiğini bilmiyorum, çünkü spor salonunda çok daha açık kıyafetler giyen başka insanlar da vardı. Belki de erkek arkadaşı bana bakıyordu ya da bir şey oldu ve bu onu tetikledi, bilmiyorum. Ama ben orada oturuyordum ve yanıma gelip bunu söyledi. Garipti." diye konuştu.

Yaşadığı ilginç durumun spor motivasyonunu etkilemediğini söyleyen Suttner, 75 gün boyunca her gün spor salonuna gitme görevini tamamlamaya kararlı.