Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Spor salonda tercih ettiği kıyafet uygunsuz bulundu! 'Gerçekten bunu mu giydin?' diye soruldu... O anları saniye saniye o anları paylaştı

Spor salonda tercih ettiği kıyafet uygunsuz bulundu! 'Gerçekten bunu mu giydin?' diye soruldu... O anları saniye saniye o anları paylaştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 17:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylen Suttner isimli bir kadın spor salonunda antrenman yaptığı sırada kaydedilen anları paylaştı. Yanında spor yapan kadının kendisini 'Gerçekten bunu mu giydin?' diye uyardığı anları sosyal medyadan paylaşan Suttner, "Böyle şeylerin beni yıldırmasına izin vermedim. Siz de hedeflerinizden vazgeçmeyin" dedi.

Spor salonda tercih ettiği kıyafet uygunsuz bulundu! 'Gerçekten bunu mu giydin?' diye soruldu... O anları saniye saniye o anları paylaştı

Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşmak isteyen Kylen Suttner isimli bir kadın daha tuhaf bir an yaşayınca onu yayınladı. Spor salonunda antrenman yaptığı anları gösteren Suttner, göğüs presi yaparken bir kadın yanına yaklaşıp 'Gerçekten spor salonunda bunu giyerek dolaşabileceğini mi düşünüyorsun? Kamuya açık bir yerdeyiz, lütfen saygılı olun.' dedi.

2

"MOTİVASYONUMU BOZMASINA İZİN VERMEDİM"

1

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah şehrindeki bir spor salonuna gittiğini söyleyen Suttner, "Göğüs presi yapıyordum ve öylece oturuyordum. Neden beni seçtiğini bilmiyorum, çünkü spor salonunda çok daha açık kıyafetler giyen başka insanlar da vardı. Belki de erkek arkadaşı bana bakıyordu ya da bir şey oldu ve bu onu tetikledi, bilmiyorum. Ama ben orada oturuyordum ve yanıma gelip bunu söyledi. Garipti." diye konuştu.

3

Yaşadığı ilginç durumun spor motivasyonunu etkilemediğini söyleyen Suttner, 75 gün boyunca her gün spor salonuna gitme görevini tamamlamaya kararlı.

İlginizi Çekebilir

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

 Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

 Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

 Flört sitesinden tanıştılar! Eşi için 692 bin TL ödeme yaptı

Flört sitesinden tanıştılar! Eşi için 692 bin TL ödeme yaptı

 Annesi tesadüfen kameradan gördü!

Annesi tesadüfen kameradan gördü!

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok spor salonu kıyafet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Sıcak duş aldıktan sonra bacağını kaybetti! Doktorlar bu noktaya dikkat çekti

Sıcak duş aldıktan sonra bacağını kaybetti! Doktorlar bu noktaya dikkat çekti

Boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

Boşandıktan sonra bambaşka biri oldu

Yemek sipariş etti! "Korkudan titredim"

Yemek sipariş etti! "Korkudan titredim"

Düğünün ortasında kayınvalideye sıkıntı bastı! Elbisesinden kurtulmak istedi

Düğünün ortasında kayınvalideye sıkıntı bastı! Elbisesinden kurtulmak istedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.