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“Spor tam anlamıyla doğal bir bypass demektir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

DÜNYA Kalp Günü kapsamında kalp sağlığına dikkat çekmek için Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.

“Spor tam anlamıyla doğal bir bypass demektir”

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA Kalp Günü kapsamında kalp sağlığına dikkat çekmek için Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcularından Soner Aydoğdu’yu sağlık kontrolünden geçirdi.

29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak biliniyor. Kalp sağlığına dikkat çekmek için Prof. Dr. Bilal Boztosun, Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcularından Soner Aydoğdu’yu sağlık kontrolünden geçirdi. Aydoğdu’nun efor, ekg ve diğer kalp kontrollerini gerçekleştiren Prof. Dr. Boztosun muayene sırasında şöyle konuştu:

“Spor hayatınızın bir parçası olmalı. Spor tam anlamıyla doğal bir bypass demektir. Böylece kılcal damarlar oluşuyor. Bu damarlarda kalbimiz için oldukça faydalıdır. Eforu çok yüksek sporlar ise mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalıdır”

“SİGARA VE ALKOL İSE KALBİN EN SIKI DÜŞMANLARIDIR”

Kalp krizi yaşının 30’lara kadar indiğini ifade eden Prof.Dr. Boztosun, “Birinci derecede akrabalarda kalp rahatsızlığı görülmesi kişiyi risk grubuna sokuyor, genetik bu durumda çok önemli. Genetik dışında fazla kilo, sigara ve alkol ise kalbin en sıkı düşmanlarıdır. ‘Ben sigarayı ve alkolü bırakamıyorum ama azaltacağım’ sözleri vermek yerine tamamen bırakmak gerekiyor” dedi.

“HERKES KENDİNE UYGUN BİR SPOR TÜRÜNÜ HAYATINA DAHİL ETMELİ”

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcularından Soner Aydoğdu kontrol sonrasında verdiği röportajda “Alkol ve sigarayı hayatımda hiç kullanmadım. Ailemde de futbol oynayanlar vardı ve spor her zaman hayatımdaydı. Herkes futbol oynamayabilir ama herkes mutlaka sevdiği ve kendine uygun bir spor türünü hayatına dahil etmeli” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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