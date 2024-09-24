Spor yapmayı bir an olsun bırakmadı! Hamileliğindeki antrenmanını kaydetti... Sosyal medyada şaşkınlık yarattı: 'Bebek halterle doğacak'

Sosyal medyadaki bir içerik üreticisi olan Natalie Johnson isimli bir kadın, hamileliği boyunca yaptığı antrenman rutinini paylaşarak kullanıcıları şaşkına çevirdi. 41 hafta boyunca barfiksten ağırlık kaldırmaya kadar pek çok egzersizi yapan Johnson'un paylaşımı görenleri şaşkına çevirirken yorum yağmuruna da tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bebek halterle doğacak" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düşük tehlikesi yüzünden 6 ay yatan ben. Bunu şaşkınlıkla izledim" yorumunu ekledi.