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  4. Spor yapmayı bir an olsun bırakmadı! Hamileliğindeki antrenmanını kaydetti... Sosyal medyada şaşkınlık yarattı: 'Bebek halterle doğacak'

Spor yapmayı bir an olsun bırakmadı! Hamileliğindeki antrenmanını kaydetti... Sosyal medyada şaşkınlık yarattı: 'Bebek halterle doğacak'

24.09.2024 09:30
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 09:30
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Sosyal medyada spor içerikleri üreterek dikkatleri üzerine çeken Natalie Johnson isimli bir içerik üreticisi hamileliği boyunca yaptığı antrenman rutinini hafta hafta paylaştı. Fenomen isim 41 hafta boyunca spor yaptı hatta doğum sancısı bile spor salonunda başladı. Johnson'un hamilelik boyunca yaptığı antrenmana dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyadaki bir içerik üreticisi olan Natalie Johnson isimli bir kadın, hamileliği boyunca yaptığı antrenman rutinini paylaşarak kullanıcıları şaşkına çevirdi. 41 hafta boyunca barfiksten ağırlık kaldırmaya kadar pek çok egzersizi yapan Johnson'un paylaşımı görenleri şaşkına çevirirken yorum yağmuruna da tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bebek halterle doğacak" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düşük tehlikesi yüzünden 6 ay yatan ben. Bunu şaşkınlıkla izledim" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya spor salonu egzersiz
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