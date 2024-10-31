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  4. Squid Game hayranlarını heyecanlandıran görüntüler! Herkes büyük bir merak bekliyordu: "Oyuncuların dikkatine"

Squid Game hayranlarını heyecanlandıran görüntüler! Herkes büyük bir merak bekliyordu: "Oyuncuların dikkatine"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 17:38
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Netflix'in merakla beklenen dizisi Squid Game'in ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyordu. 26 Aralık'ta seyircisinin karşısına çıkacak yapımın fragmanın geleceğini özel bir tanıtımla duyurdu. Dizinin hayranları fragman tanıtımına bile büyük ilgi gösterdi.

Squid Game hayranlarını heyecanlandıran görüntüler! Herkes büyük bir merak bekliyordu: "Oyuncuların dikkatine"

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game ikinci sezonu için yaklaşık 3 yıllık bir ara vermişti. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ikinci sezon için yeni bir fragman öncesinde tanıtım yayınlandı. Resmi teaser öncesinde Squid Game'in resmi X ( eski adıyla Twitter) hesabından bir tanıtım yayınlandı.

Tanıtım sosyal medya hesabından, "Oyuncuların dikkatine. Oyun henüz bitmedi ve hiçbir şey sizi gelecekte olacaklara hazırlayamaz. Resmi Teaser yarın" notuyla paylaşıldı

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Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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