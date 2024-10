Squid Game hayranlarını heyecanlandıran görüntüler! Herkes büyük bir merak bekliyordu: "Oyuncuların dikkatine"

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game ikinci sezonu için yaklaşık 3 yıllık bir ara vermişti. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ikinci sezon için yeni bir fragman öncesinde tanıtım yayınlandı. Resmi teaser öncesinde Squid Game'in resmi X ( eski adıyla Twitter) hesabından bir tanıtım yayınlandı.

Tanıtım sosyal medya hesabından, "Oyuncuların dikkatine. Oyun henüz bitmedi ve hiçbir şey sizi gelecekte olacaklara hazırlayamaz. Resmi Teaser yarın" notuyla paylaşıldı

🚨Attention players 🚨The game is far from over, and nothing can prepare you for what’s to come. Official Teaser TOMORROW pic.twitter.com/jWB9Hwzzj3