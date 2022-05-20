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Sri Lanka en kötü günlerini geçiriyor! "Gıdasız ölürüz bu da yüzde yüz gerçekleşecek"

20.05.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka'da yaşanan ekonomik kriz her geçen gün daha da artıyor. Petrol sıkıntısıyla gündeme gelen ülkede şimdi de gıdaların yetersizliği tartışılıyor. Tüp kuyruğunun bile günler sürmesi nedeniyle halk isyan ederek, "Gıdasız ölürüz, bu da yüzde de yüz gerçekleşecek." değerlendirmelerinde bulundu. İşte Sri Lanka'da yaşanan olaylar...

Sri Lanka en kötü günlerini geçiriyor! "Gıdasız ölürüz bu da yüzde yüz gerçekleşecek"

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, gıda kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Times of India'nın haberine göre Wickremesinghe, Twitter hesabından konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin karşı karşıya olduğu gıda kıtlığına işaret eden Wickremesinghe "Herkesi durumun ciddiyetini kabul etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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"TÜM TEDBİRLER ALINACAK"

Tarımsal üretimin artırılması için gelecek yıl daha fazla gübre alınacağı sözünü veren Wickremesinghe, paylaşımında, "Mayıs-ağustos hasat dönemi için gübre teminine yeterli zaman olmayabilir ancak eylül- mart dönemi için yeterli stok sağlanması için tüm tedbirler alınacak." ifadelerine yer verdi.

YAKITLARI YETMEDİ, OKULLAR KAPANDI

Sri Lanka'da artan yakıt sıkıntısı nedeniyle bugün tüm okullar kapatıldı. Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında bekliyor. Sri Lanka, dün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü.

Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı.

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"GIDASIZ ÖLÜRÜZ, BU DA YÜZDE YÜZ GERÇEKLEŞECEK"

Sri Lanka'da petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra mutfak tüpü tedariki de aksarken kısa süre içerisinde gıda kıtlığının baş gösterebileceği belirtiliyor.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa yönetiminin 2021'de tüm kimyasal gübreleri yasaklama kararı, daha sonra düzeltilmesine karşın tarım sektörünü de vururken pirinç gibi önemli tarım ürünlerinin üretimini sekteye uğratan en önemli etken olarak görülüyor.

Ülkede enflasyon tırmanışını sürdürürken ithal ürünler başta olmak üzere fiyatlar da hızla artıyor. Bunlardan mutfak tüpünün fiyatı nisanda yaklaşık 8 dolarken mayısta yaklaşık 14 dolara yükseldi.

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"İKİ AY İÇİNDE..."

Başkent Kolombo'da market sahibi 60 yaşındaki kadın APD Sumanavathi, ülkedeki gıda sıkıntısına ilişkin, "Hayatın (Sri Lanka'da) ne kadar zor olduğunu konuşmanın bir anlamı yok. İki ay içinde işlerin nasıl gideceğini kestiremiyorum, burada bile olamayabiliriz." dedi.

Yarı zamanlı şoförlük yapan Muhammed Shazly ise 3 gündür tüp kuyruğunda beklediğini vurgulayarak "500 kişi sırada ama sadece 200 tüp geldi. Gaz ve yağ olmadan hiçbir şey yapamayız. Gıdasız ölürüz, bu da yüzde de yüz gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Sri Lanka Merkez Bankası, dün Dünya Bankasından petrol ve mutfak tüpü sevkiyatlarının devam edebilmesi için kredi sağlandığını duyurmasına karşın henüz arzda değişiklik olmadı.

9 YENİ BAKAN ATANDI

Devlet Başkanı Rajapaksa, aralarında sağlık, ticaret ve turizm gibi önemli bakanlıkların da olduğu 9 bakanlığa yeni bakan atadı.

Aralarında muhalefetten isimlerin de olduğu yeni bakanlar, Rajapaksa'nın Kolombo'daki konutunda yemin ederek göreve başladığı bildirildi.

SRİ LANKA'DA NELER OLDU?

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestoları yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. (AA)

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