STARBUCKS AÇIK MI, kapalı mı? 28 Mayıs seçim günü Starbucks çalışıyor mu?

Starbuks'ın açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu oldu. Kahve almak isteyen kişiler, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri nedeniyle yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Şimdi birçok kişi "Starbuck açık mı, kapalı mı? " sorusuna yanıt arıyor. İşte seçim günü Starbucks ile ilgili ayrıntılar....

STARBUCKS AÇIK MI?

Seçim günü Starbucks ile ilgili detaylar merak konusu olurken belli başlı yasaklar listesi YSK tarafından açıklandı:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yasakları, Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI





