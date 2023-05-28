HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. STARBUCKS AÇIK MI, kapalı mı? 28 Mayıs seçim günü Starbucks çalışıyor mu?

STARBUCKS AÇIK MI, kapalı mı? 28 Mayıs seçim günü Starbucks çalışıyor mu?

28.05.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Starbuck açık mı? 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri nedeniyle birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Merak edilen konu başlıklarından biri de ABD'li ünlü kahve zincirine ilişkin oldu. Peki, Starbuck açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs seçim günü Starbucks çalışıyor mu?

STARBUCKS AÇIK MI, kapalı mı? 28 Mayıs seçim günü Starbucks çalışıyor mu?

Starbuks'ın açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu oldu. Kahve almak isteyen kişiler, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri nedeniyle yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Şimdi birçok kişi "Starbuck açık mı, kapalı mı? " sorusuna yanıt arıyor. İşte seçim günü Starbucks ile ilgili ayrıntılar....

STARBUCKS AÇIK MI?

Seçim günü Starbucks ile ilgili detaylar merak konusu olurken belli başlı yasaklar listesi YSK tarafından açıklandı:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yasakları, Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.

SEÇİM5

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

SEÇİM3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattı zarar gördü! Oy kullanmaya gidenler yolda kaldıYüksek gerilim hattı zarar gördü! Oy kullanmaya gidenler yolda kaldı
Seçim günü hava durumu nasıl?Seçim günü hava durumu nasıl?
İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdüİstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.