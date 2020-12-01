HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Starlink kurulum ücreti belli oldu

Starlink kurulum ücreti belli oldu

01.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Starlink kurulum ücreti belli oldu

Starlink internet kurulum ücreti, uzun bir bekleyişin ardından ortaya çıktı. Herkes fiyatların ne kadar olacağını fazlasıyla merak ediyordu.

Starlink internet kurulum ücreti yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi Falcon 9 roketleri ile birlikte düzenli olarak uydular gönderiyordu. Bu uyduların amacı uzaydan Dünya'ya doğru internet vermekti. Bunu gerçekten de başardılar ve çok ciddi bir gelişme kaydettiler.

Şu anda yavaş yavaş kurulum ve abonelik işlemleri yapılıyor. Buna göre bir müşteri, Starlink için ne kadar ücret ödediğini ortaya çıkardı. Fiyatlar bu müşterinin söylediğine göre oldukça yüksek.

İŞTE STARLİNK İNTERNET KURULUM ÜCRETLERİ

Yapılan tüm çalışmalar bir sonuca vardı ve Starlink projesi başarıya ulaştı. Bu başarı ile birlikte aynı zamanda fiyatlar teker teker ortaya çıktı. Buna göre Starlink paketi için aylık 130 Kanada doları yani yaklaşık 783 TL ödenmesi gerekiyor.

Bunlara ek olarak kurulum paketi için 820 Kanada doları yani yaklaşık 4944 TL ödeme yapılması şart. Bu fiyatlara bakıldığında, gerçekten de çok yüksek bir ücretlendirme olduğu görülüyor. Fiyatların böyle yüksek olması zaten ilk etapta beklenen bir durumdu.

Uzaydan internet Starlink hız testi sonucu ile şaşırttı!Uzaydan internet Starlink hız testi sonucu ile şaşırttı!

Özellikle kırsal alandaki insanların da bu projeden yararlanacak olması en büyük avantajlar arasında yer alıyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bir miktar daha fiyat düşüşü olacak. Ancak o vakte kadar sadece sınırlı sayıda kişi bu hizmetten yararlanabilecek. Sizce bu fiyatlar uygun mu?

PlayStation 5 stokları çok yakında gelecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Ceptekiler bilgisayara taşınacak!Ceptekiler bilgisayara taşınacak!
Uzman erbaş ve uzman çavuş alım şartları!Uzman erbaş ve uzman çavuş alım şartları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Korkunç olay! Her şey evinden 20 metre uzakta gerçekleşti

Korkunç olay! Her şey evinden 20 metre uzakta gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

ZTE Watch Live tanıtıldı

ZTE Watch Live tanıtıldı

Windows 10 Android uygulamalarına Project Latte ile kapı açıyor

Ceptekiler bilgisayara taşınacak!

OPPO Reno5 Pro HDR10+ sertifikasıyla göründü, bazı özellikleri ortaya çıktı

Yeni Reno5 Pro sertifikasını aldı, özellikleri ortaya çıktı!

İtalya'dan Apple'a 10 milyon euroluk suya dayanıklılık cezası!

Apple'a milyonlarca euroluk ceza!

Son bir şarkı: Samsung Galaxy Note ailesini son kez üretebilir!

Ünlü Samsung modeli son kez üretilebilir!

Hangisi daha iyi?: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max, Pixel 5, Mate 40 Pro

Hangi telefon daha iyi? Aralarında iPhone 12 Mini de var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.