Starlink kurulum ücreti belli oldu

Starlink internet kurulum ücreti yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi Falcon 9 roketleri ile birlikte düzenli olarak uydular gönderiyordu. Bu uyduların amacı uzaydan Dünya'ya doğru internet vermekti. Bunu gerçekten de başardılar ve çok ciddi bir gelişme kaydettiler.

Şu anda yavaş yavaş kurulum ve abonelik işlemleri yapılıyor. Buna göre bir müşteri, Starlink için ne kadar ücret ödediğini ortaya çıkardı. Fiyatlar bu müşterinin söylediğine göre oldukça yüksek.

İŞTE STARLİNK İNTERNET KURULUM ÜCRETLERİ

Yapılan tüm çalışmalar bir sonuca vardı ve Starlink projesi başarıya ulaştı. Bu başarı ile birlikte aynı zamanda fiyatlar teker teker ortaya çıktı. Buna göre Starlink paketi için aylık 130 Kanada doları yani yaklaşık 783 TL ödenmesi gerekiyor.

Bunlara ek olarak kurulum paketi için 820 Kanada doları yani yaklaşık 4944 TL ödeme yapılması şart. Bu fiyatlara bakıldığında, gerçekten de çok yüksek bir ücretlendirme olduğu görülüyor. Fiyatların böyle yüksek olması zaten ilk etapta beklenen bir durumdu.