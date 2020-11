Stranger Things 4. sezon kadrosuna sürpriz isimler! Kimler yok ki...

Netflix, Stranger Things 4. sezonuna katılan oyuncuların isimlerini duyurdu.

Netflix açıklamasına göre, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Robert Englund, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko ve Tom Wlaschiha, Stranger Things’in yeni sezonuna katılan isimler oldu.

STRANGER THİNGS 4. SEZON KONUSU

Açıklamada oyuncuların yeni sezondaki durumlarına ilişkin bilgiler de aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

'Jamie Campbell Bower Psikiyatri hastanesinde görevli olarak çalışan şefkatli bir adam olan Peter Ballard'ı canlandıracak. Her gün tanık olduğu gaddarlıktan bıkan Peter, sonunda tavrını koyabilecek mi? Eduardo Franco Jonathan’ın yeni en iyi arkadaşı, Surfer Boy Pizza’nın leziz pizzaları şevkle dağıtan, eğlenceyi seven Argyle’ı oynayacak. Joseph Quinn Hawkins High’ın resmi D&D kulübü The Hellfire Club’ı yöneten 80’lerin korkusuz metalcisi Eddie Munson’u canlandıracak. Kendisini anlamayanların nefret ettiği fakat anlayanların da çok sevdiği Eddie, olayların ürkütücülüğünü yakından deneyimleyecek. Sherman Augustus Yarbay Sullivan'ı canlandıracak. Hawkins'teki kötülüğü sonsuza kadar nasıl durduracağını bildiğine inanan zeki ama anlamsız bir adam. Mason Dye Jason Carver'ı canlandıracak.'