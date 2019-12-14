Stres beyni küçültüyor ama önüne geçebilirsiniz

Bazen bir arkadaş bazen de bir düşman olarak değerlendirilebilecek stres, aşırıya gittiğinde insan beyninde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Stres, yoğun yaşandığı zaman sadece baş ağrısı, mide bozukluğu, yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve uykusuzluk gibi olumsuz etkilere neden olmuyor. Stres, daha fazla tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

Nöroloji dergisinde yayınlanan bir 2018 çalışması , stres seviyesi yüksek olanların hafıza testlerinde daha kötü olduğunu ve beyinlerinin stres düzeyi düşük olanlardan daha küçük olduğunu gösterdi. Bu büzülme beynin hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan kısmını etkiliyor, bu nedenle stresiniz ne kadar kronik olursa, hafızanız o kadar kötü oluyor ve yeni şeyler öğrenme konusunda zorlanıyorsunuz.

DEPRESYONA DA YOL AÇIYOR

Araştırmada yer alan yazarlardan biri olan Dr. Sudha Seshadri, bu tür etkilerin , 10 ila 20 yıl sonra daha yüksek bir demans riski ile ilişkilendirilebileceğini söyledi . Aynı zamanda depresyon gibi ciddi zihinsel sorunlara yol açabileceğini de kaydetti.

Ancak tüm bunlara rağmen, stresi kontrol altında tutmak mümkün. İşte bunun için birkaç yöntem.



