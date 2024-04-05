Su basan dairesinde dans gösterisi yaptı! TikTok'tan paylaşınca sosyal medya kullanıcıları 'kanalizasyon suyu' endişesi yaşadı

TikTok'ta Jenna Jean kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sular altında kalan dairesinin moralini bozmasına izin vermemeyi seçti. Bunun yerine dairesinin birinci katında biriken suda dans ettiği anları cep telefonuyla kaydederek paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının dans performansını beğendiğini dile getirirken suyun Jenna'nın evindeki kanalizasyon sızıntısının bir işareti olabileceği ihtimalini düşünmeden edemedi.

SUYUN KAYNAĞINI SORDULAR

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir böümü Jenna'ya suyun kaynağını bilip bilmediğini sordu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kocam sel onarımda çalışıyor. Bu eyaletteki sular çok pis. Lütfen dikkatli olun" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım kanalizasyon suyunun içinde böyle yuvarlanmıyorsundur" yorumunu ekledi.