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  4. Su kanalında 10 kilometre sürüklendi! Talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı

Su kanalında 10 kilometre sürüklendi! Talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı

16.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için su kanalına giren genç dengesini kaybederek kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni suya girdiği yerden 10 kilometre ileride bulundu.

Su kanalında 10 kilometre sürüklendi! Talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Gözderesi köyünde su kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

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AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık 5 saattir başlattığı arama çalışmaları neticesinde Uğurlu’nun cansız bedeni düştüğü yerden 10 kilometre ileride bulundu.

(İHA)

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Diyarbakır
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