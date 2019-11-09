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Sudan'da Halk Savunma Kuvvetleri'nden Beşir'i UCM'ye gönderirseniz "ülke yanar" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 00:57 | Son Güncelleme

Halk Savunma Kuvvetleri, eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslimi durumunda "ülkede kimsenin kurtulamayacağı büyük bir yangın çıkar" tehdidinde bulundu

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in kurduğu Halk Savunma Kuvvetleri, geçici yönetimin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nin (ÖDBG), Beşir’in ülkede aklanması durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edilebileceğine dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Halk Savunma Kuvvetleri, yaptığı yazılı açıklamada, devrik liderin UCM'ye teslimi durumunda ülkede büyük olaylar çıkarmakla tehdit etti.

Açıklamada, iktidar ortağı ÖDBG'nin kararı reddedilirken, Beşir'in Sudan dışında yargılanmasına yol açacak bir girişimin hesap edilemeyen olaylara yol açacağı belirtildi.

Kimsenin yargıdan üstün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Ülkede yönetimi eline geçirenlerden bazılarının, bu halka ekonomik abluka uygulayan siyonist örgütlere kurban etmek için Beşir’in Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilmesi gerektiğine dair açıklamalarını işittik. İlk yargılamalarda sahte dosyalar, yanıltıcı senaryolar ve yalancı şahitlikler sundular. Bunların davranışları, ülkeye zarar verdi, yolsuzluğu daha da artırdı. Beşir'in dışarıda yargılanması, kimsenin kurtulamayacağı büyük bir yangın demektir. Daha sonra mazeret de kabul edilmez." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in1989'da askeri darbeyle iktidarı devralmasından aylar sonra orduya paralel olarak kurduğu Halk Savunma Kuvvetleri mensuplarının sayısına dair resmi bir istatistik bulunmazken, on binlerce üyesi olduğu tahmin ediliyor.

ÖDBG'den 4 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da beraat ettirilmesi durumunda Ömer el-Beşir'in UCM'ye teslim edilmesi noktasında koalisyonun tüm bileşenlerinin mutabık olduğu kaydedilmişti.

- Sudan'daki olaylar

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti. Beşir'in "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanması sürüyor.

Beşir'in askeri darbeyle görevinden alınmasına neden olan halk hareketlerine liderlik eden ÖDBG, 21 Ağustos'ta başlayan ve 39 ayın ardından seçimlerle sona erecek geçiş dönemini askerle ortak yönetecek.

UCM, 4 Mart 2009'da Beşir'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlemekle" suçlamış ve mahkemeye teslimini istemişti.

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