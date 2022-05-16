Süleyman Soylu'dan Alican Önlü için çok sert sözler! 'Terörist milletvekili'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Alican Önlü’nün polise saldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu paylaşımında “Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu” ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

Sayın Kılıçdaroğlu;

Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız.



Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz.



Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu pic.twitter.com/nFTdFekWEJ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 16, 2022



