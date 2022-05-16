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  4. Süleyman Soylu'dan Alican Önlü için çok sert sözler! 'Terörist milletvekili'

Süleyman Soylu'dan Alican Önlü için çok sert sözler! 'Terörist milletvekili'

16.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Alican Önlü’nün polise saldırdığı görüntülerle ilgili çok sert bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, “Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu” dedi.

Süleyman Soylu'dan Alican Önlü için çok sert sözler! 'Terörist milletvekili'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Alican Önlü’nün polise saldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu paylaşımında “Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu” ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;


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Süleyman Soylu
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