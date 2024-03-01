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  4. Süleyman Soylu sürprizi! Erdoğan'ın otobüsünde hep en yakınındaydı... 2009 detayı

Süleyman Soylu sürprizi! Erdoğan'ın otobüsünde hep en yakınındaydı... 2009 detayı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2024 06:49
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki programına katıldı. Adıyaman'ın ardından Aydın'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isimler arasında olan Soylu'nun, Demokrat Parti Genel Başkanı olarak 2009 yılında kentte elde ettiği başarı akıllara geldi.

Süleyman Soylu sürprizi! Erdoğan'ın otobüsünde hep en yakınındaydı... 2009 detayı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili çalışmalarına hız verirken; dün Aydın'da miting düzenleyerek halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programında, yanında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olması dikkat çekti.

SOYLU DA PAYLAŞIM YAPTI

Süleyman Soylu, Aydın seçim mitingi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Soylu, “Demokrasi başşehri, Aydın’da meydan ve caddelerde Aydınlı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız’ı hasretle selamlıyor. Benim objektifimden ancak bu kadar.” ifadelerine yer verdi.

FGSGSG

2009 SEÇİMLERİ AKILLARA GELDİ

Süleyman Soylu, 2009’da Demokrat Parti (DP) genel başkanı olarak girdiği seçimde Aydın’da iyi bir oy oranı yakalamıştı. DP o dönemde yüzde 17.50 oy oranı yakalamış ve DP adayı İlhami Ortekin 17 bin 468 oy almıştı.

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İlhami Ortekin 4 Ağustos 2021’de tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Aydın Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Seçim 2024
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