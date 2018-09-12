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Sultanbeyli'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de yangın

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

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