HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de korku dolu anlar! Freni boşalan midibüs araçlara çarparak durdu

Sultangazi'de korku dolu anlar! Freni boşalan midibüs araçlara çarparak durdu

16.03.2021 10:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sultangazi'de korku dolu anlar! Freni boşalan midibüs araçlara çarparak durdu

Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan midibüs, harekete geçerek yine park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kaza anları ve küçük bir çocuğun o sırada yaşadığı büyük korku güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta cuma günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir şirkete ait servis midibüsü, 2390 Sokak'ta park halindeyken freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti. Yaklaşık 10 metre giden midibüs, park halindeki araçlarla, çarparak durabildi. Midibüsün çarptığı 2 araçta hasar meydana geldi.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Midibüsün park halindeki araçlara çarpma anı ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki midibüsün yokuş aşağı hareket ettiği, bu sırada markete doğru giden bir çocuğun midibüsü fark ettiği, önce hareket eden minibüse baktığı, daha sonra koşarak markete girdiği görülüyor. Minibüsün park halindeki bir araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle öndeki araca çarpan diğer araçla birlikte 3 aracın aşağı doğru sürüklendiği, midibüsün sürücüsünün koşarak hareket eden araca bindiği kameralara yansıyor.

970f4881a2eab81d01e956463abe921e

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlarSon anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Giriş- çıkışlar kapatıldı! Karaman'da 770 kişi karantinaya alındı

Giriş- çıkışlar kapatıldı! 770 kişi karantinaya alındı

Polis bile durduramadı! İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga

İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga! Polisler durduramayınca...

İzmir uçağına bineceklerdi! 2 İranlı'nın mide filmi şaşkına çevirdi

Mide filmini gören şaşkına döndü!

Kilis'te korkunç olay! Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu

Korkunç! Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu

Bir acayip hırsızlık! Namaz kılma bahanesiyle girdi, kefene sarıp götürdü!

Namaz kılma bahanesiyle girdi, kefene sarıp götürdü!

Adana'da ilginç olay! Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.