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  4. Sultangazi'de korku dolu anlar! Otomobilin camından sarkıp video çekerken ölümden döndü

Sultangazi'de korku dolu anlar! Otomobilin camından sarkıp video çekerken ölümden döndü

04.03.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, asker uğurlama konvoyundaki otomobile çarptı. Öndeki otomobilin camından sarkıp, selfie çekmeye çalışırken ölümden dönen kişi kazayı saniye saniye görüntüledi. Bir başka asker eğlencesinde ise, havai fişek davetlilerin arasında patladı. Yaşanan panik anları da kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gün, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Habibler Alt Geçidinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünde hızla ilerleyen otomobil, önünde yavaşlayan asker eğlence konvoyundaki bir başka otomobile çarptı. Kazada, çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Öndeki otomobilin camından sarkıp, selfie çekmeye çalışırken ölümden dönen kişi kazayı saniye saniye görüntüledi.

Yine Sultangazi'de sokak ortasında gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde bir kişinin elindeki havai fişek, davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetliler, panik içinde etrafa kaçıştı. Yaralananın olmadığı olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultangazi

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