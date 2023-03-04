Sultangazi'de korku dolu anlar! Otomobilin camından sarkıp video çekerken ölümden döndü

Kaza, önceki gün, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Habibler Alt Geçidinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünde hızla ilerleyen otomobil, önünde yavaşlayan asker eğlence konvoyundaki bir başka otomobile çarptı. Kazada, çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Öndeki otomobilin camından sarkıp, selfie çekmeye çalışırken ölümden dönen kişi kazayı saniye saniye görüntüledi.

Yine Sultangazi'de sokak ortasında gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde bir kişinin elindeki havai fişek, davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetliler, panik içinde etrafa kaçıştı. Yaralananın olmadığı olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

(DHA)

